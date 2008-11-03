حضور 80 هنرمند در بخش نهایی جشنواره ذکر و ذاکرین در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اسماعیل احمدی عصر امروز در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی اعلام کرد: 80 هنرمند از 14 استان کشور در بخش نهایی جشنواره ذکر و ذاکرین رضوی در سنندج حضور خواهند داشت.

وی افزود: جشنواره کشوری ذکر و ذاکرین رضوی در سه بخش نوای رضوی، گروه نوازی و تک نوازی روز های 14 و 15آبان ماه در مجتمع فرهنگی و هنری فجر سنندج برگزار می شود.

معاون فرهنگی اداره کل ارشاد کردستان خاطرنشان کرد: بر اساس رای هیئت داوران 10 اثر از میان 40 اثر رسیده به جشنواره انتخاب و جواز حضور در بخش مسابقه را دریافت کرده اند.

احمدی ادامه داد: بازبینی آثار رسیده به جشنواره بر عهده آقایان زاهد مرادی، افشین ارشدی، بهمن حاج امینی و احمد خاک طینت بوده است.

وی عنوان کرد: در جشنواره ذکر و ذاکرین رضوی سازها در سه قالب سازهای کوبه ای شامل دف، سنج و ...، سازهای بادی شامل نقاره، نی و شمشال و سازهای مضرابی شامل تار، سه تار و ... حضور خواهند داشت و هنرمندان در قالب این سه بخش با هم به رقابت خواهند پرداخت.

معاون فرهنگی اداره کل ارشاد اسلامی کردستان بیان داشت: در این جشنواره و در بخش گروه نوازی آقایان و خانم ها به صورت جداگانه با هم رقابت می کنند که این تصمیم به دلیل داوری و قضاوت عادلانه تر اتخاذ شده است.

احمدی به برنامه های جنبی جشنواره ذکر و ذاکرین اشاره نمود و یادآور شد: برپایی نخستین نمایشگاه یادمان ذکر رضوی، تجلیل از سید جلال میرزاده به عنوان یکی از باسابقه ترین ذاکرین اهل بیت از شهر دامغان و تجلیل از سه ذاکر جوان از جمله برنامه های جنبی این جشنواره به شمار می روند.

وی گفت: جشنواره سراسری ذکر و ذاکرین رضوی به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان و با همکاری صندوق مهر امام رضا (ع) استان برگزار می شود.

در این جشنواره هنرمندانی از شهرهای تهران، دزفول، کرج، اصفهان، ساری، تفرش، الیگودرز، دامغان، شاهین شهر، شاهین دژ، سنندج، سروآباد و شیروان حضور خواهند داشت.