به گزارش خبرگزاری مهر، آنچه در فهرست ارائه شده AFC جالب توجه به نظر می رسد، حضور بعضی از بازیکنان از جمله "مارک شوارتز" و "تراویس داد" از استرالیا و "یاسوهیتو اندو" از ژاپن است.
این فهرست پس از هر بازی بازبینی می شود و در نهایت در تاریخ بیست و پنجم نوامبر در شانگهای چین بهترین بازیکن سال 2008 آسیا معرفی خواهد شد. فهرست نهم بازیکنان سال آسیا که از تاریخ سی و یکم اکتبر بازبینی شده به شرح زیر است:
1- احمد عجب (کویت - القادسیه کویت)
2- علی الحسبی (عمان - بولتون انگلستان)
3- سباستین سوریا (قطر - القطر قطر)
4- چوی کوم چول (کره شمالی - آوریل 25 کره شمالی)
5- ابراهیم صادقی (ایران - سایپا ایران)
6- اسماعیل مطر (امارات - الوحده امارات)
7- جهاد الحسین (سوریه - کویت اسپورت کویت)
8- مارک شوارتزر (استرالیا - فولهام انگلستان)
9- ناتان بارنس (استرالیا - آاک آتن یونان)
10- سعد الهراتی (عربستان - النصر عربستان)
11- سرور جپاروف (ازبکستان - کوروچی ازبکستان)
12- تراویس داد (استرالیا - آدلایدیونایتد استرالیا)
13- یاسوهیتو اندو ( ژاپن - گامبااوزاکا ژاپن)
14- یوئیجی ناکازاوا (ژاپن - یوکوهاما مارینوس ژاپن)
جواد نکونام که در فهرست قبلی این کنفدراسیون جای داشت در تازه ترین اعلام جایی ندارد.
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