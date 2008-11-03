  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۳ آبان ۱۳۸۷، ۱۶:۰۹

در جدیدترین فهرست ؛

نکونام از فهرست برترین‌های آسیا حذف شد / ابراهیم صادقی فعلا هست

نکونام از فهرست برترین‌های آسیا حذف شد / ابراهیم صادقی فعلا هست

در تازه‌ترین فهرست برترین بازیکنان سال 2008 آسیا نامی از جواد نکونام، بازیکن ایرانی تیم فوتبال اوساسونا اسپانیا به چشم نمی خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آنچه در فهرست ارائه شده AFC جالب توجه به نظر می رسد، حضور بعضی از بازیکنان از جمله "مارک شوارتز" و "تراویس داد" از استرالیا و "یاسوهیتو اندو" از ژاپن است.

این فهرست پس از هر بازی بازبینی می شود و در نهایت در تاریخ بیست و پنجم نوامبر در شانگ‌های چین بهترین بازیکن سال 2008 آسیا معرفی خواهد شد. فهرست نهم بازیکنان سال آسیا که از تاریخ سی و یکم اکتبر بازبینی شده به شرح زیر است:
1- احمد عجب (کویت - القادسیه کویت)
2- علی الحسبی (عمان - بولتون انگلستان)
3- سباستین سوریا (قطر - القطر قطر)
4- چوی کوم چول (کره شمالی - آوریل 25 کره شمالی)
5- ابراهیم صادقی (ایران - سایپا ایران)
6- اسماعیل مطر (امارات - الوحده امارات)
7- جهاد الحسین (سوریه - کویت اسپورت کویت)
8- مارک شوارتزر (استرالیا - فولهام انگلستان)
9- ناتان بارنس (استرالیا - آاک آتن یونان)
10- سعد الهراتی (عربستان - النصر عربستان)
11- سرور جپاروف (ازبکستان - کوروچی ازبکستان)
12- تراویس داد (استرالیا - آدلایدیونایتد استرالیا)
13- یاسوهیتو اندو ( ژاپن - گامبااوزاکا ژاپن)
14- یوئیجی ناکازاوا (ژاپن - یوکوهاما مارینوس ژاپن)

جواد نکونام که در فهرست قبلی این کنفدراسیون جای داشت در تازه ترین اعلام جایی ندارد.

کد مطلب 776669

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها