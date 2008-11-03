به گزارش خبرگزاری مهر، آنچه در فهرست ارائه شده AFC جالب توجه به نظر می رسد، حضور بعضی از بازیکنان از جمله "مارک شوارتز" و "تراویس داد" از استرالیا و "یاسوهیتو اندو" از ژاپن است.

این فهرست پس از هر بازی بازبینی می شود و در نهایت در تاریخ بیست و پنجم نوامبر در شانگ‌های چین بهترین بازیکن سال 2008 آسیا معرفی خواهد شد. فهرست نهم بازیکنان سال آسیا که از تاریخ سی و یکم اکتبر بازبینی شده به شرح زیر است:

1- احمد عجب (کویت - القادسیه کویت)

2- علی الحسبی (عمان - بولتون انگلستان)

3- سباستین سوریا (قطر - القطر قطر)

4- چوی کوم چول (کره شمالی - آوریل 25 کره شمالی)

5- ابراهیم صادقی (ایران - سایپا ایران)

6- اسماعیل مطر (امارات - الوحده امارات)

7- جهاد الحسین (سوریه - کویت اسپورت کویت)

8- مارک شوارتزر (استرالیا - فولهام انگلستان)

9- ناتان بارنس (استرالیا - آاک آتن یونان)

10- سعد الهراتی (عربستان - النصر عربستان)

11- سرور جپاروف (ازبکستان - کوروچی ازبکستان)

12- تراویس داد (استرالیا - آدلایدیونایتد استرالیا)

13- یاسوهیتو اندو ( ژاپن - گامبااوزاکا ژاپن)

14- یوئیجی ناکازاوا (ژاپن - یوکوهاما مارینوس ژاپن)

جواد نکونام که در فهرست قبلی این کنفدراسیون جای داشت در تازه ترین اعلام جایی ندارد.