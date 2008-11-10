لزوم آزادی فوری دیپلماتهای ایرانی/ هیچ کشوری حاضربه پذیرش منافقین نیست

"محمد مجید الشیخ" در آخرین بخش مصاحبه با مهر درباره روابط عراق و سوریه پس از حمله هوایی اخیر آمریکا به خاک سوریه گفت : دولت عراق این موضوع را از طریق تماس تلفنی هوشیار زیباری وزیر امور خارجه با ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه توضیح داده است و حقیقت ماجرا را تبیین کرده است؛ ما خواهان تنش در روابط با سوریه نیستیم و دوست نداریم مشکلی میان ما و این کشور باشد؛ سوریه کشور همسایه و برادر ما است و برای این کشور احترام قائل هستیم و باید میان ما چنان روابط مستحکمی برقرار باشد که یک عملیات کوچک یا برخی تخلفات بر آن تاثیر نگذارد؛ بنابراین ما به برقراری بهترین روابط با سوریه چشم دوخته ایم.





سفیر عراق درباره سرنوشت دیپلماتهای ربوده شده ایرانی در کنسولگری ایران در اربیل عراق که همچنان برخی از آنها در بازداشت نظامیان آمریکایی به سر می برند، اظهار داشت : ما تلاشهای گسترده ای برای آزادی آنها انجام می دهیم؛ مسعود بارزانی (رئیس منطقه کردستان عراق) در سفر اخیر خود به ایران در این زمینه گفتگو کرد؛ عراق این اقدام نظامیان آمریکایی در بازداشت دیپلماتهای ایرانی را محکوم کرده است و به تماسهای خود با آمریکایی ها برای آزادی این افراد ادامه می دهد و ما معتقدیم این افراد باید هر چه سریعتر آزاد شوند.



نماینده دستگاه دیپلماسی عراق در ایران خاطر نشان کرد : سفارت عراق با دولت این کشور این مسئله را پیگیری می کند و با هر وسیله ای تلاش می کنیم این افراد آزاد شوند.



مجید الشیخ درباره سرنوشت گروهک تروریستی منافقین در صورت خارج نشدن از عراق پس از مدت شش ماهه تعیین شده از سوی دولت نوری المالکی به مهر گفت : ما معتقدیم حضور گروهک مجاهدین در عراق، غیرقانونی است، اما هیچ کشوری حاضر به پذیرش اعضای این گروهک نیست، بنابراین اگر کشوری با حضور این افراد در خاک خود موافقت کند به آنها می گوییم از عراق خارج شوند، زیرا این افراد در عملیات بر ضد ملت عراق در انتفاضه شعبانیه و مواضع دیگر شرکت کردند، بنابراین ما هرگز به این گروهک اجازه نخواهیم داد که عملیات تروریستی از خاک عراق بر ضد ایران انجام دهند، بنابراین حضور این گروهک در عراق صحیح نیست و ما برای بیرون راندن آنها تلاش می کنیم.

مجید الشیخ همچنین روابط مجلس اعلای اسلامی عراق و حزب الدعوه از احزاب مهم تشکیل دهنده ائتلاف عراق یکپارچه را راهبردی توصیف و شایعه وجود اختلافات میان این دو حزب مهم را تکذیب کرد.

گفتگو : رضا مهری