اخبار کوتاه فرهنگسراها

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مراکز فرهنگی هنری منطقه هشت اعلام کرد مدرک ارائه شده در این دوره‌ها از کشور ایرلند، کانادا و مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش است. گذراندن این دوره‌ها به عنوان 4 واحد درسی دانشجویان پیام نور محسوب می‌شود.

علاقمندان جهت ثبت‌نام می‌توانند به نشانی فرهنگسرای خانواده واقع در نارمک، میدان هلال احمر، خیابان گلستان مراجعه کرده و یا با شماره 77810036 تماس بگیرند.

- کارگاه آموزشی "تربیت فرزندان" سه‌شنبه 14 آبان ساعت 10 تا 12 در فرهنگسرای طبیعت برگزار می‌شود. روابط عمومی فرهنگسرا اعلام کرد علاقمندان جهت شرکت در این کارگاه می‌توانند به نشانی فلکه دوم تهرانپارس، انتهای خیابان جشنواره، فرهنگسرای طبیعت مراجعه کرده و یا با شماره 77354735 تماس بگیرند.

- کارگاه خودشناسی در مهارت‌های زندگی با موضوع "استرس و راه‌های کاهش آن" چهارشنبه 15 آبان ساعت 30/11 تا 13 در فرهنگسرای ملل برگزار می‌شود. علاقمندان می‌توانند به نشانی بزرگراه آیت‌الله صدر، بلوار قیطریه، بوستان قیطریه مراجعه کرده و یا با شماره 22212392 تماس بگیرند.

- پایگاه‌های اطلاع‌رسانی دیابت همزان با ایام جشنواره دیابت از سوی فرهنگسرای سلامت و با همکاری کانون دیابت در چهار نقطه شمال، جنوب، شرق و غرب تهران برپا شد. روابط عمومی فرهنگسرا اعلام کرد این پایگاه‌ها در فرهنگسراهای ملل، طبیعت، نوجوان و دختران برپا شده است. علاقمندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی میدان الغدیر، بلوار دلاوران، خیابان آزادگان شمالی، فرهنگسرای سلامت مراجعه کرده و یا با شماره 2-77491491 تماس بگیرند.

- همایش تخصصی "دیابت، رویکردی دوباره" از سوی فرهنگسرای سلامت و با همکاری انستیتو غدد دانشگاه علوم پزشکی ایران 23 آبان‌ماه در سالن همایش های رازی برگزار می‌شود. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به نشانی میدان الغدیر، بلوار دلاوران، خیابان آزادگان شمالی، فرهنگسرای سلامت مراجعه کرده و یا با شماره 2-77491491 تماس بگیرند.

- برنامه‌های اجتماعی فرهنگی در خانه فرهنگ امیرکبیر از مراکز مدیریت فرهنگی هنری منطقه 22 برگزار می‌شود. روابط عمومی فرهنگسرای تهران اعلام کرد ویژه برنامه "رهروان دیار دوست" سه‌شنبه 14 آبان ساعت 11 تا 12 در مدرسه راهنمایی پسرانه "فرزانگان ناجا" واقع در ضلع شمالی بزرگراه همت برگزار می‌شود.

مسابقه "اطلاعات عمومی" نیز از 14 تا 23 آبان به مناسبت روز فرهنگ عمومی برپا می‌شود. پس از جمع‌آوری پاسخ‌ها طی مراسم قرعه‌کشی از 10 برگزیده تقدیر می‌شود. علاقمندان جهت شرکت در این برنامه‌ها می‌توانند به نشانی شهرک گلستان (راه آهن)، بلوار کاج، سروستان 11، خانه فرهنگ امیرکبیر مراجعه کرده و یا با شماره 44728018 تماس بگیرند.