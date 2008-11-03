دو کودک نقاش گلستانی در مسابقه بین المللی طرابلس جایزه گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون مردانی عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از غرفه این کانون در جشنواره فرهنگ رضوی در گرگان افزود: "نادیا احمدی" 5/9 ساله از مرکز فرهنگی هنری گنبد یک، نشان برنز و یک دستگاه ارگ مخصوص کودکان و "لطیفه زبرجد" 12 ساله نیز از مرکز گنبد یک دیپلم افتخار این مسابقه را کسب کردند.

وی اظهار داشت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز آثار نقاشی 13 عضو خود را به این مسابقه ارسال کرده بود که هفت کودک هنرمند در این مسابقه حائز رتبه شدند که دو نفر آنان از اعضای فعال کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گلستان بودند.

به گفته مردانی، در ششمین مسابقه نقاشی طرابلس 2008 با موضوع آزاد، سه هزار اثر نقاشی از 17 کشور جهان شرکت کرده بود.

مدیر کانون پرورش فکری کودک و نوجوان گلستان درباره غرفه کانون پرورش فکری بیان داشت: در این نمایشگاه فعالیتهای فرهنگی، هنری و ادبی کانون در قالب برنامه هایی نظیر سنجش معلومات قرآنی، قصه گویی (قصص قرآنی)، نجوم در آینه قرآن و کارگاه های نقاشی، سفال و ادبی با موضوع فرهنگ رضوی توسط مربیان کانون برای کودکان و نوجوانان به اجرا در می آید.

نمایشگاه فرهنگ رضوی در قالب 50 غرفه و برنامه های متنوع نظیر غرفه ویژه کودک و نوجوان، سرای اهل قلم، مهرورزی اقوام، کتاب و محصولات فرهنگی، هنرهای تجسمی و خوشنویسی، غرفه عکس رضوی و نشستهای علمی و فرهنگی تا 20 آبان ماه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی دایر است.