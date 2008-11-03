شرایط برابر و منطقی ضرورت عادی سازی روابط ایران و آمریکا است

یدالله اسلامی، دبیرکل مجمع ادوار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر بر لزوم توجه به اصل تامین منافع ملی کشور در تنظیم روابط ایران با آمریکا تاکید کرد.

وی با تاکید بر لزوم اصلاح رویه تهران و واشنگتن جهت برقراری مناسبات دو جانبه منفعت آمیز، ادامه داد: حقیقت این است که در این سال ها کشورهای بسیاری با کارت ایران و موقعیت کشور ما در مواجهه با آمریکا بازی کرده و از رهگذر تیرگی روابط تهران - واشنگتن از هر دو طرف امتیازات بی شماری را اخذ کرده اند که طبعا چنین شرایطی به سود هیچ یک از دو طرف نیست، بنابراین این روند باید اصلاح گردد.

دبیرکل مجمع ادوار نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: بنده معتقدم که ایران و آمریکا باید با در نظر گرفتن منافع ملی خود به عرصه مذاکراتی منصفانه وارد شوند؛ نباید از یاد برد که ایران در این سال ها از رهگذر قطعی رابطه با آمریکا هزینه های بسیاری را متحمل شده و در همین چارچوب این مسئله را که هر جا اقدامی ضد ایرانی در نظام بین الملل شکل می گیرد، یک سر آن به واشنگتن مرتبط می گردد نمی توان نادیده انگاشت.

وی تصریح کرد: با توجه به شرایط فعلی حاکم بر روابط دو کشور که هر دو از اهرم های تاثیر گذار بر روابط و مناسبات حاکم بر نظام بین الملل محسوب می شوند، دولت های دو کشور امروز می توانند با مشارکت صاحبنظران و کارشناسان ذبده، در یافتن تدبیری اصولی در این چارچوب گامی اساسی را برداشته و در ادامه این روند، روابطی سالم را برقرار نمایند.

اسلامی ارسال نامه محمود احمدی نژاد به رئیس جمهور آمریکا- بدون توجه به محتوای آن - را اقدامی مثبت در چارچوب شکل گیری گفتگو بین سران دو کشور دانست و ضمن انتقاد از عدم توجه طرف آمریکایی به این "سیگنال" ایران یادآور شد: قطعا برای شکل گیری چنین شرایطی، دو طرف باید در مواردی از مواضع سابق خود کوتاه بیایند چرا که در چنین موقعیتی توقع اقدام یکجانبه از طرف مقابل، غیرمنطقی است.