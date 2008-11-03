مخالفت حماس با اسکان آوارگان فلسطینی در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری های فرانسه و لبنان، خالد مشعل امروز با میشل سلیمان رئیس جمهوری، فواد سنیوره نخست وزیر و نبیه بری رئیس پارلمان لبنان جداگانه دیدار کرد.

مشعل قول داد مناقشه ها میان گروههای فلسطینی به اردوگاههای آوارگان فلسطینی منتقل نشود.



وی اظهار داشت : در مسئله پیچیده امنیتی، موضع ما روشن است، ما حامی قانون و حاکمیت لبنان هستیم و پرونده های حل نشده مانند اردوگاهها و امنیت آن، سلاح و افراد تحت پیگرد مربوط به این مسائل در چارچوب گفتگوی جدی میان طرف لبنانی و فلسطینی بررسی می شود.



مشعل تاکید کرد : حماس با گروههای دیگر برای حل این مسائل به طوری که منافع همه در سایه گفتگو تامین شود، به طورجدی تلاش خواهد کرد و ما از دولت لبنان درخواست کرده ایم این گفتگو به زودی آغاز شود.



رئیس دفتر سیاسی حماس گفت : ما لبنان و دیگر کشورها را از اینکه تحت تاثیر شکاف داخلی فلسطینی قرار گیرند، دور نگه داشتیم، زیرا ما به آشتی ملی پایبندیم واین آشتی، این روحیه را تقویت خواهد کرد .



مشعل افزود : حماس با همه گروههای لبنانی به طور یکسان رفتار می کند و ما از لبنان یکپارچه حمایت می کنیم و به قانون لبنان احترام می گذاریم و در هیچ مسئله و اختلاف داخلی به نفع هیچ جریانی دخالت نمی کنیم.



رئیس دفتر سیاسی حماس گفت : حضور فلسطینی ها در لبنان دائمی نیست و ما در انتظار دستیابی به حق بازگشت هستیم، ما مخالف اسکان آوارگان در لبنان و خواهان حق بازگشت و تحقق آن هستیم؛ در عین حال ما مخالف کوچاندن هستیم و از دولت لبنان خواستیم در دوران موقت حضور آوارگان در لبنان، نیازهای آنها به ویژه حق آموزش و بهداشت و کار و تملک بر اساس قوانین این کشور را برآورده کند.



به گزارش فرانس پرس، در سالهای اخیر برخی گروههای افراطی متهم به رابطه با القاعده در اردوگاههای آوارگان فلسطینی به ویژه اردوگاه عین الحلوه در جنوب بیروت شروع به فعالیت کردند؛ این اردوگاهها در پی تشکیل رژیم اشغالگر قدس در سال 1948 خارج از حاکمیت دولت و ارتش لبنان ایجاد شد و همچنان نگرانی هایی درباره بروز درگیریهای جدید میان فلسطینی ها یا تکرار حوادث اردوگاه نهرالبارد وجود دارد.

انتظار می رود خالد مشعل با سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله و سعدالحریری رئیس جریان المستقبل لبنان دیدار کند.