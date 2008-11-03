نمی دانم چرا نکونام حذف شد / وقتی از بازیکنان حمایت نمی کنیم همین می شود

ابراهیم صادقی درگفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص حذف نام جواد نکونام از فهرست برترین بازیکنان سال 2008 آسیا گفت: جواد در بازی های اخیر تیم ملی در دور نخست و نهایی مقدماتی جام جهانی عملکرد بسیار خوبی داشت و آمار قابل تقدیری از خود به جا گذاشت اما نمی دانم دلیل حذف نام وی و ملاک انتخاب برترین بازیکن سال آسیا چیست.

وی با ابراز بی اطلاعی از شرایط و ملاک های انتخاب بهترین بازیکن سال آسیا خاطر نشان کرد: در هر صورت بعضی ها دوست ندارند نام نفراتی همچون من در این فهرست قرار داشته باشد اما پارتی بازی خاصی در این انتخابات انجام نمی شود که می گویند نام فلانی با رابطه در این فهرست قرار گرفته است.

هافبک تیم فوتبال سایپا در ادامه افزود: متاسفانه در چنین انتخاباتی از بازیکنان خودمان حمایت نمی کنیم و همین اتفاقات می افتد که به راحتی نام بازیکنی همچون نکونام از این فهرست حذف می شود.

وی در مورد وضعیت فعلی تیم سایپا خاطرنشان کرد: ما در حالی که سه بازیکن اصلی خود را در اختیار نداشتیم، نتیجه خوبی در اهواز کسب کردیم، ضمن اینکه هفته گذشته هم با پیروزی برابر پیام از بحران خارج شدیم و امیدوارم همچنان روند رو به رشدمان ادامه داشته باشد.

صادقی تصریح کرد: متاسفانه تیم ما یک هفته پیش از آغاز لیگ برتر تمرینات آماده سازی خود را آغاز کرد، همچنین در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا هم نتیجه خوبی کسب نکردیم، به همین دلیل تا حدودی وارد بحران شدیم اما مطمئنا می توانیم با نفراتی که در اختیار داریم، در بازی های آینده امتیازات لازم را برای فرار از جمع قعرنشینان کسب کنیم.

وی در مورد جایگاهی که در این فصل می توان برای سایپا در نظرگرفت، اظهار داشت: ما در این فصل نمی توانیم قهرمان شویم اما هدفمان این است پیش از پایان نیم فصل به رده دهم برسیم. در نیم فصل دوم هم باید با تلاش مضاعف در رقابت های لیگ برتر به میدان برویم تا در جمع تیم های بالانشین جدول قرار بگیریم.

هافبک تیم فوتبال سایپا در پایان در خصوص دیدار تیم ملی برابر امارات گفت: بازی با امارات برایمان خیلی مهم است و باید با ادامه روند رو به رشد در آن دیدار هم به پیروزی دست یابیم تا در بازی های پایانی و حساس این رقابت ها نیاز به کسب امتیاز نداشته باشیم و زودتر از پایان دور مقدماتی جواز صعود به جام جهانی را کسب کنیم.