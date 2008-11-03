دیدار مقامات آمریکایی از اسلام آباد/ هشدار پاکستان درباره حملات موشکی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دیوید پتریوس فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا، ان پترسون سفیر این کشور در اسلام آباد و ریچارد بوچر معاون وزیر خارجه ایالات متحده با احمد مختار وزیر دفاع پاکستان دیدار کردند.

وزارت دفاع پاکستان در بیانیه ای درباره این دیدار اعلام کرد: تداوم حملات موشکی آمریکا فقط به افزایش خشونت ها در افغانستان دامن زده و احساسات مردمی را علیه آمریکا برخواهد انگیخت.

در این بیانیه همچنین بر ارتقاء همکاری ها بین پاکستان و آمریکا در مبارزه با تروریسم تاکید شده است.

آسوشیتدپرس دلیل دیدار مقامات ارشد آمریکا از پاکستان را اهمیت اسلام آباد برای کمک به ایالات متحده در جنگ با القاعده اعلام کرد.

پتریوس با یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان هم دیدار کرد.

پیش بینی می شود که پتریوس با آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان و اشفق پرویز کیانی فرمانده ستاد مشترک ارتش این کشور هم دیدار کند.