آیا دایناسورها "احساساتی" بوده اند!

به گزارش خبرگزاری مهر، در دهه های گذشته و به لطف تحقیقات وسیعی که بر روی فسیل و آثار حیات دایناسورها در میلیونها سال پیش انجام شده است، بر بار دانش نوین بشری درباره مرموزترین و در عین حال هیجان برانگیزترین موجودات زنده تاریخ گذشته زمین افزوده شده است اما در سالهای اخیر و با استفاده از پیچیده ترین فناوریهای نوینی که ابداع شده است، جنبه های جذاب دیگری از زندگی آنها همچون رقص دسته جمعی این موجودات برملا شده است.

چندی پیش گروهی از زمین شناسان دانشگاه یوتا در جریان تحقیقات اکتشافاتی خود در مرز آریزونا و یوتا به شواهد خیره کننده ای دست یافتند که نشان می دهد گروههای پرجمعیت برخی گونه های دایناسوری در میلیونها سال پیش و تحت شرایط خاص محیطی حرکات "رقص گونه ای" را در کنار یکدیگر تجربه می کرده اند.

این شواهد و مدارک خیره کننده به آثار ردپای دایناسورهایی تعلق دارد که با اجتماع در نقطه ای واحد و البته به دلیلی که هنوز علت آن مشخص نشده است به پایکوبی و جنب و جوشی خارج از حالت عادی می پرداخته اند. این ردپاها و جذابیت نهفته در آن موجب شده است تا دانشمندان عنوان"طبقه رقص دایناسوری" را به این مکان اطلاق کنند.

این حفره ها که در حقیقت ردپای دایناسورها در یوتای آمریکا هستند

نشان دهنده حرکات "رقص گونه" گروه پرشماری از این جانوران است

دانشمندانی همچون مارژوری چان از دانشگاه یوتا از کنار این مدارک که هر از گاهی کشف و دریچه ای نوین بر دنیای مرموز دایناسورها می گشایند، بی تفاوت نمی گذرند.



وی می گوید: مطالعاتی از این دست می تواند تأکیدی جدی بر این نکته باشد که "احساسات" در دایناسورهای 100 میلیون سال پیش و حتی بیشتر، مقوله ای جدی و قابل بحث است. اینکه گونه های عظیم و عمدتا درنده ای از جانوران در ده ها میلیون سال پیش به نوعی به ابراز احساسات می پرداخته اند می تواند سرنخی ارزشمند برای بررسی دنیای نه چندان روشن دایناسورها تلقی شود.

به گزارش مهر، دانشمندان دایناسورها را جانورانی ارزشمند و حیرت انگیز می دانند. شاید مهمترین علت برای چنین دیدگاهی، حیات آنها برای حدود 165 میلیون سال بر روی زمین بوده است. در حالی که نزدیک به 65 میلیون سال پیش تمام گونه های دایناسورها منقرض شده اند و تنها پرندگان به عنوان تنها همزیستان آنها در بیش از 100 میلیون سال پیش، همچنان به حیات خود ادامه می دهند با این حال حیات طولانی مدت آنها ذهن بشر را محصور خود کرده است.

فاصله بسیار طولانی میان حیات دایناسورها و انسانها موجب نشده تا توانایی خیره کننده ای همچون بویایی بسیار قوی در برخی گونه های درنده دایناسورها بر دانش امروزی بشر پوشیده بماند. به عنوان مثال گونه ای از دایناسورها موسوم به Tyrannosaurus rex که به عنوان یکی از خونخوارترین دایناسورها شناخته شده است با استفاده از قدرت خیره کننده بویایی خود به شناسایی شکار حتی در شب هنگام می پرداخته است.

با توجه به چنین ویژگیها و قابلیتها و توانمندیهایی که با توجه به توسعه دانش نوین بشری، کشف آنها در آینده ای نزدیک دور از ذهن نخواهد بود، باید منتظر برملا شدن گوشه های جذاب تری از دنیای پر رمز و راز این حیوانات بود.