دیدار فوتسال ایران با اسلوونی قطعی شد/ شمسایی و شمس نامزد بهترین های آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیته تیمهای ملی امروز با حضور مهدی تاج رئیس کمیته تیمهای ملی و نایب رئیس فدراسیون فوتبال، عباس ترابیان رئیس کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی، محمد صادقی رئیس کمیته فنی و توسعه ، حسینی رئیس روابط عمومی، عظیم زاده رئیس روابط بین الملل ، خراطی دبیرکمیته تیم های ملی و شمس سرمربی تیم ملی فوتسال برگزار شد.

در ابتدای این جلسه تاج با بیان اینکه کمیته تیمهای ملی یک اتاق فکر برای همه تیمهای ملی است گفت: فدراسیون فوتبال از زحمات و تلاشهای ترابیان و شمس و بازیکنان تیم ملی فوتسال تشکر می کند چرا که این تیم و موفقیتهای آن باعث علاقه مند شدن مردم ایران به ورزش فوتسال شده است و ترابیان به عنوان یک مدیر باتجربه باعث شد با وجود همه حاشیه ها، تیم ملی کشورمان بهترین نتیجه را در جام جهانی فوتسال بگیرد.

در ادامه جلسه برگزاری یک دیدار تدارکاتی برای تیم امید فوتسال با کشور اسلوونی به تصویت کمیته تیمهای ملی رسید. همچنین مقرر شد پس از برگزاری این دیدار در کشور اسلوونی، تاریخ دیدار برگشت این تیمها قبل از اعزام به مسابقات آسیایی در ویتنام باشد.

مهدی تاج در خصوص تیم فوتسال جوانان گفت: کمیته فوتسال در زمینه جوانان و امید و در مجموع زیرساختهای فوتسال کشور فعالیت مناسبی را انجام داده و نگرانی در این زمینه نداریم چرا که این تیمها به دلیل حضور مستمر در تورنمنت های بین المللی و برگزاری منظم لیگ و سرمایه گذاری باشگاهها در وضعیت خوبی به سر می برد.

عباس ترابیان نیز در خصوص میزبانی مسابقات آسیایی 2010 گفت: با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا مقرر شد بازیهای آسیایی هر 2 سال یکبار برگزار شود و این موضوع در جلسه کمیته فوتسال که در 5 آذرماه در شانگهای چین برگزار می شود تصمیم گیری خواهد شد.

در ادامه جلسه عظیم زاده مدیر روابط بین الملل فدراسیون فوتبال در خصوص میزبانی ایران گفت : طبق نامه ای که امروز از AFC دریافت کرده ایم ، کنفدراسیون فوتبال آسیا ایران را جزو کشورهای متقاضی برای میزبانی مسابقات فوتسال آسیا قرارداده است.

درادامه این نشست حسین شمس سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان گفت : علاوه بر انتخاب ایران به عنوان بهترین تیم فوتسال آسیا، من و وحید شمسایی به ترتیب کاندیدای بهترین مربی و فنی ترین بازیکن آسیا شده ایم.