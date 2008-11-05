فوتبال ایران همیشه در انتخاباتAFC مظلوم است/ ثابت می کنیم بهترین هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، وحید هاشمیان پس از پنج هفته دوری از مسابقات، در دو هفته اخیر بوخوم برابر هوفنهایم 18 دقیقه و مقابل دورتموند 64 دقیقه در زمین حضور داشت و نشان داد دوران سخت مصدومیت را پشت سرگذاشته و به آمادگی مطلوب دست یافته است.

مهاجم ایرانی تیم فوتبال بوخوم آلمان که این روزها ترجیح می دهد کمتر صحبت کند تا با تمرکز بیشتر خود را برای حضور موفق در رقابت های بوندس لیگا و مقدماتی جام جهانی به همراه تیم ملی آماده کند، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت مصدومیتش، شرایط تیم بوخوم، تیم ملی و حذف نکونام از فهرست برترین بازیکنان سال 2008 آسیا گفتگو کرد که مشروح آن را در زیر می خوانید:

امتیاز ارزشمند در زمین دورتموند

هاشمیان در مورد تساوی تیمش برابر دورتموند گفت: کسب یک امتیاز در زمین دورتموند نتیجه خوب و ارزشمندی برای ما محسوب می شد زیرا در هفته های اخیر نتایج نامطلوبی کسب کرده بودیم. مطمئنا این امتیاز روحیه بازیکنان را افزایش می دهد تا در بازی آینده خانگی خود برابر برمن، پس از هشت هفته به پیروزی دست یابیم و به وضعیت خود در جدول رده بندی سر و سامان دهیم.

وی در مورد دلایل نتیجه نگرفتن بوخوم اظهار داشت: ما کادر فنی مجرب و بازیکنان خوبی را در اختیار داریم، حتی در مسابقات هم بازی های قابل قبولی را به نمایش می گذاریم اما در نتیجه گیری ناموفق ظاهر شده ایم که امیدوارم بزودی این مشکل حل شده و بتوانیم به جایگاهی که مستحقش هستیم، برسیم.

مهاجم ایرانی تیم فوتبال بوخوم در مورد هدفگذاری این تیم در فصل جاری اضافه کرد: نخستین هدفمان حفظ تیم در بوندس لیگای یک است و پس از آن به کسب سهمیه حضور در رقابت های اروپایی هم فکر می کنیم.

بازگشت غیر منتظره به ترکیب اصلی

وی در مورد وضعیت فعلی و مصدومیت کهنه کمرش اظهار داشت: کمر دردم بسیار بهتر شده و مشکل زانویم هم پس از 4 هفته تمرین فیزیوتراپی و بدنسازی با مربیان تیم، برطرف شده است. در این مدت تمام تمرینات را به نحو احسن انجام دادم تا خودم را در وضعیت خوبی قرار بدهم و هرچه زودتر شرایط بازگشتم به مسابقات مهیا شود.

مهاجم شماره 9 تیم ملی ایران در مورد بازگشتش به ترکیب اصلی بوخوم تصریح کرد: در این مدت با مصدومیت های زیادی مواجه شدم و بازی های زیادی را از دست دادم اما این بار زودتر از آنچه فکر می کردم مصدومیت را پشت سر گذاشتم و آمادگی حضور در مسابقه را کسب کردم. مربی تیم هم برخلاف انتظار خیلی زود من را در ترکیب اصلی تیم استفاده کرد تا پس از مدتها در دیدار با هوفنهایم 18 دقیقه به من بازی رسید و در دیدار با دورتموند هم از ابتدا در ترکیب تیم به میدان رفتم.

در خدمت تیم ملی کشورم هستم

وی در مورد عملکردش در این دیدارها اضافه کرد: در دیدار با دورتموند بیشتر تیم ما به فکر ارائه یک بازی بسته بود و ما به عنوان مهاجم تیم مجبور بودیم به عقب برگردیم و درنیمه خودمان وظایف دفاعی تیمی را انجام دهیم، به همین دلیل اصلا شانس گلزنی نداشتیم ولی فکر می کنم توانستم انتظارات مربی تیم را در این 64 دقیقه برآورده کنم.

هاشمیان در ادامه در پاسخ به این سوال که اگر نامش در بین نفرات ملی پوش قرار داشته باشد، به ایران سفر می کند؟، افزود: اگر دعوت شوم قطعا به ایران می آیم و همانند گذشته در خدمت تیم ملی کشورم خواهم بود.

دست کم نگرفتن امارات

وی در مورد گل نزدنش در مسابقات اخیر یاد آور شد: مدتها مصدوم بودم، ضمن اینکه ما مهاجم هستیم و برای هر مهاجمی چنین شرایطی پیش می آید اما پس از سپری کردن مصدومیت اخیر تلاش می کنم در بازی های آینده بوخوم و تیم ملی گل بزنم تا این مشکل را هم پشت بگذارم و به شرایط عادی باز گردم.

مهاجم ایرانی تیم فوتبال بوخوم با بیان اینکه هیچکدام از دیدارهای مقدماتی جام جهانی آسان نیست، در مورد دیدار ایران با امارات خاطر نشان کرد: درست است امارات بارها برابر ما شکست خورده است اما تیم ضعیفی نیست و نباید آنها را دست کم گرفت. ما باید برابر این تیم با قدرت به میدان برویم تا بدون هیچ مشکلی سه امتیاز این دیدار را کسب کنیم.

شانس بالا برای صعود به جام جهانی

وی تاکید کرد: شانس صعودمان به جام جهانی بسیار زیاد است اما در این راه باید از سد حریفانی همچون کره جنوبی و عربستان عبور کنیم. البته اگر کره شمالی در بازی های بعدی همانند نیمه دوم دیدار با ما بازی کند، می تواند برای تیم های بزرگ دردسرهای زیادی ایجاد کند.

مهاجم تیم فوتبال کشورمان در خصوص بازگشت مهدوی کیا به تیم ملی اظهار داشت: مهدی بازگشت بسیار خوبی به تیم ملی داشت زیرا هم یک گل ارزشمند به ثمر رساند و هم در اداره تیم عملکرد خوبی داشت، در مجموع فکر می کنم وی پس از مدتها دوری از تیم ملی نشان داد در شرایط بسیار خوبی قرار دارد.

ایرانی ها، بهترین بازیکنان آسیا

وی در مورد حضور نکونام در تیم منتخب جهان اذعان داشت: من هنوز در این خصوص با جواد صحبت نکردم ولی خبرهایی در مورد دعوتش برای بازی با ستارگان بزرگ جهان شنیده ام. امیدوارم وی بتواند در کنار بازیکنان بزرگ دنیا عملکرد خوبی داشته باشد و از اعتبار فوتبال ایران و آسیا دفاع کند.

هاشمیان در پایان در مورد حذف نام نکونام از فهرست برترین بازیکنان سال 2008 آسیا گفت: شاید مبنای انتخاب بهترین بازیکن سال آسیا، حضور این بازیکن در مسابقات این قاره است اما باید بگویم همیشه در انتخاب های AFC فوتبال ایران مظلوم واقع می شود. البته با صعود به جام جهانی و عملکرد خوب در آن مسابقات به همه نشان می دهیم و ثابت می کنیم بازیکنان ایرانی بهترین بازیکنان آسیا هستند.