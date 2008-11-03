وزیر دادگستری گسترش همکاری قضایی با تانزانیا را خواستار شد

به گزارش مهر غلامحسین الهام وزیر دادگستری افزود: در حال حاضر محدودیتی برای همکاری های دو جانبه در همه عرصه نداریم و آمادگی داریم قرارداد همکاری های حقوقی و قضایی بین دو کشور را برای حمایت های اقتصادی و اتباع دو کشور به امضا برسانیم.

وی با اشاره به همکاری دو کشور بعد از انقلاب اسلامی ایران گفت: همکاری های ایران و تانزانیا بعد از انقلاب روند رو به رشدی داشته است و علت آن هم جهت گیری دو دولت برای کمک به کشور و رفاه مردمشان بوده است.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت های کشورهای آفریقایی که سرشار از مبارزه با استعمار است اظهار امیدواری کرد با آشکار شدن افول قدرت های استعماری بتوانیم ظرفیت های همکاری را به فعلیت برسانیم و در حوزه کشورهای آسیایی و آفریقایی به عنوان کشورهای توانمند، مستقل با فن آوری های پیشرفته و نظام های قضایی عدالت محور و توانمند، الگوسازی جدیدی در عرصه جهانی داشته باشیم.

در این دیدار رئیس قوه قضائیه کشور تانزانیا هم با تشریح سیستم قضایی این کشور گسترش همکاری های حقوقی و قضایی و انتقال تجربیات قضایی دو کشور را خواستار شد.