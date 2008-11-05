تولید روزانه 1600 تن زباله در همدان

مهدی ریاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: در استان همدان بیش از 20 نقطه برای دفن زباله شناسایی شده است که متاسفانه در بسیاری از آنها زباله ها به صورت بهداشتی دفن نمی شوند.

ریاحی خرم همچنین اظهار داشت : هر شهروند همدانی روزانه 800 گرم زباله تولید می کند.

وی در خصوص مناطق حفاظت شده همدان گفت: شاخص وسعت مناطق حفاظت شده تحت مدیریت سازمان محیط زیست در ایران هفت درصد و در استان همدان یک درصد است.

ریاحی از انجام اقدامات گسترده ای برای افزایش درصد شاخص وسعت مناطق حفاظت شده در همدان و تبدیل مناطق شکار ممنوع استان به مناطق حفاظت شده خبر داد و گفت: محیط زیست استان همدان درصدد افزایش امنیت مناطق است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر دو منطقه حفاظت شده در استان همدان وجود دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان خاطرنشان کرد: به منظور کاهش آلاینده های محیط زیست در استان همدان، راه اندازی چندین مرکز مکانیزه فنی خودروهای سبک و سنگین و از رده خارج کردن تعداد قابل توجهی از خودروهای فرسوده در سه ساله اخیر صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: افزایش کنترل و نظارت بر صنایع و انجام مطالعات پژوهشی در ارتباط با پسماندهای ویژه در استان همدان نیز در دستور قرار دارد.