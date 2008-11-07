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۱۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۵:۳۲

شور حج / 12

همایش تخصصی زائران خانه خدا در سمنان برگزار شد

سمنان - خبرگزاری مهر: جانشین مدیریت حج و زیارت استان سمنان از برگزاری دو همایش تخصصی زائران خانه خدا استان در سمنان و شاهرود خبر داد.

جمال طیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: برای اولین بار در کشور همایش تخصصی زائران سرزمین وحی شرق و غرب استان با حضور زائران تحصیل کرده از مدرک کارشناسی به بالا برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه در این همایشها مسائل سیاسی روز و عقیدتی توسط کارشناسان مذهبی و سیاسی تشریح شد، افزود: در این همایشها مواضع سیاسی جمهوری اسلامی در ارتباط با مسائل منطقه و جهان اسلام مطرح شد.

طیبی با تاکید بر ضرورت حفظ و تقویت وحدت در ایام مناسک حج عنوان کرد: 250 نفر از زائران این استان را افراد دارای مدرک تحصیلی بالاتر از کارشناسی تشکیل می دهند.

وی یاد آور شد: بیان مسائل سیاسی، امنیتی، داخلی و بین المللی شبهات اساسی نیز در این همایشها برای زائران تبیین شد.

امسال هزار و 325 زائر در قالب هشت کاروان از استان سمنان به سرزمین وحی مشرف می شوند.

کد مطلب 776840

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