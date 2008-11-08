قرائت دسته جمعی زیارت نامه و صلوات خاصه امام رضا(ع) در 25 هزار مسجد کشور

حجت الاسلام حمید ارباب سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد به تشریح برنامه های ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور در دهه کرامت پرداخت و گفت: علاوه بر قرائت 25 هزار زیارت نامه و صلوات خاصه امام رضا(ع)، 25 هزار ختم قرآن در مساجد کشور انجام می شود.

دبیر جشنهای دهه کرامت و ولایت خاطر نشان کرد: همزمان با میلاد امام رضا(ع) شاهد برپایی چهار هزار جشن در چهار هزار کانون فرهنگی هنری مساجد کشور خواهیم بود.

ارباب سلیمانی ادامه داد: در این دهه 240 کانون فرهنگی هنری در 240 مسجد کشور به بهره برداری می رسد که سهم هر استان به نام امام هشتم (ع) هشت کانون است و این کانون ها به اسم و القاب امام رضا(ع) نام گذاری شده اند.

دبیر ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور گفت: هم چنین 240 کتابخانه شبستانی در مساجد سراسر کشور افتتاح می شود که به مناسبت میلاد امام رضا(ع) در هر استان 8 کتابخانه افتتاح و کتاب های مرتبط با امام رضا (ع) و حضرت معصومه(س) به این کتابخانه ها ارسال می شوند.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به بخش دیگری از برنامه های ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور اشاره کرد و گفت: نواختن زنگ ولایت و پخش صلوات خاصه امام رضا (ع) در روز میلاد آن حضرت در مدارس برخی استانها ، تکریم و تجلیل از خانواده های معظم شهدا و ایثارگران، تجلیل از برترینهای کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور، اعزام مبلغ در دهه کرامت به روستاها و مناطق مختلف سراسر کشور با همکاری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با هدف معرفی و ترویج سیره و معارف رضوی(ع)، برگزاری جشنهای با شکوه میلاد امام رضا (ع) در بقاع متبرکه سراسر کشور از جمله برنامه های مهم ستاد عالی کانون های مساجد کشور در دهه کرامت است.

وی به برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره شعر اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور با نام "گلدسته های سپید" اشاره کرد و گفت: این جشنواره که به میزبانی استان گلستان برگزار شد که با تقدیر از شاعران رضوی مساجد کشور در آغاز دهه کرامت پایان یافت.

ارباب سلیمانی برگزاری مسابقات کتابخوانی و پیام کوتاه با محوریت شخصیت امام رضا (ع)، انتشار ویژه نامه ای پیرامون شخصیت حضرت معصومه(س) توسط کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان قم در دهه کرامت و تجلیل از زوج های جوان مسجدی در این دهه را از دیگر فعالیتهای ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور برشمرد و گفت: در شب میلاد امام رضا(ع) 60 جشن با شکوه در 60 مسجد بزرگ و شاخص سراسر کشور برگزار می شود.