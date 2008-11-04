بحران هویت به دلیل عدم مراقبت از زیرساخت های معنوی ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام حسین روحانی نژاد در شورای فرهنگ عمومی در خراسان جنوبی اظهار داشت: فرهنگ شامل سنت هایی است که نشان می دهد مسائل و مشکلات جامعه پیش از این چگونه حل می شده و اکنون به اقتضای عصر حاضر چگونه باید بررسی و تدبیر شود.

حجت الاسلام روحانی نژاد خاطرنشان کرد: امروزه فناوری نوین جایگزین تبیلغات سنتی گذشته در رفتار شده است و اگر این فناوری به طور صحیح کنترل نشود مشکلات عدیده ای را به وجود می آورد.

وی تلویزوین و استفاده از اینترنت را مهمترین ابزار تاثیرگذار بر فرهنگ عمومی دانست و افزود: اگر در این سایت محتوای سالم ریخته نشود فرهنگ عمومی نمی تواند در جامعه تاثیرگذار باشد.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی کشور تصریح کرد: با شناسایی، درک و تحلیل صحیح از وضعیت فرهنگ عمومی یک منطقه می توان با برنامه ریزی و مدیریت صحیح به اهداف شورای فرهنگ عمومی دست یافت.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی کشور نیز در این شورا با بیان اینکه حوزه فرهنگی جهاد داننشگاهی همانند حوزه پژوهش حرکت منسجم و بزرگی انجام می دهد، گفت: تقویت خودباوری، اعتماد به نفس و تعمیق معرفت دو رویکرد اصلی این حوزه است.

سعید پورعلی با گرامیداشت 14 آبان ماه روز فرهنگ عمومی بر اینکه مدیران جامعه باید آشنایی کامل با فرهنگ عمومی داشته باشند تاکید کرد و اظهار داشت: شورای فرهنگ عمومی در هر منطقه و استان باید با امکانات موجود و با شناخت وضعیت فرهنگ عمومی، نیاز سنجی، مطالعه و پژوهش انجام دهد و سپس بر اساس آن برنامه ریزی کند.