"ای دوست مرا به خاطر آور" به پایان راه رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محسن زیاری تدوین این فیلم را از نیمه مهرماه آغاز کرده و با پایان یافتن تدوین ساخت موسیقی متن آن آغار خواهد شد. فعلاً نام آهنگساز "ای دوست مرا به خاطر آور" اعلام نشده است.

حسن معجونی، الهام حمیدی، سیعد پیردوست، محمدرضا حقگو، کاوه آهنگر، نگین عبداللهی، زهره صفوی، پروین قائم‌مقامی و فتح‌الله طاهری بازیگران نخستین فیلم تلویزیونی نعمت‌الله هستند که پس از "بی‌پولی" دومین کار طنز وی محسوب می‌شود.

"ای دوست مرا به خاطر آور" درباره زن و شوهری است که روز عروسی‌شان با هم شرط می‌بندند و بر این اساس ماجراهایی برای آنها پیش می‌آید. محمدرضا شفیعی تهیه‌کننده فیلم برای شبکه سه است.

فیلمنامه را نعمت‌الله و معصومه بیات نوشته‌اند و علیرضا رنجبران تصویربردار، سیامک نیازی صدابردار، آنیتا جواهرچی طراح صحنه و لباس و اعظم بیات طراح چهره "ای دوست مرا به خاطر آور" هستند.