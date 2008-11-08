شش اثر به مرحله بازبینی جشنواره تئاتر لرستان راه یافتند

سید عارف علوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: این تعداد اثر از میان 22 متن صحنه ای متقاضی شرکت در جشنواره برای مرحله بازبینی پذیرفته شده اند.

وی تصریح کرد: "مدار مسخ" به کارگردانی یداله شعبان از شهرستان خرم آباد،‌ "خاطرات گوسفندی" ‌به کارگردانی رضا بهاروند از شهرستان خرم آباد، "هابیل و قابیل" ‌به کارگردانی سعید زارع از خرم آباد، "نمایش نا تمام" به کارگردانی احسان ملکی از شهرستان خرم آباد و کوهدشت، "عملیات در برزخ" پژمان باقری پور از شهرستان الیگودرز و "بازی زندگی" ‌به کارگردانی پژمان شاهوردی از شهرستان بروجرد آثاری هستند که به نوزدهمین جشنواره استانی تئاتر راه یافتند.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان یادآور شد: هیئت بازبینی متشکل از حمید کاکا سلطانی، حسین شوندی و حسن رونده کار بازخوانی این آثار را به عهده داشته‌اند.

علوی با بیان اینکه جشنواره استانی تئاتر لرستان از 28 تا سی ام آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد، خاطر نشان کرد: این جشنواره با همکاری سازمان ملی جوانان استان لرستان و در راستای سیاست‌های فرهنگی هنری، دینی و افزایش سرمایه‌های معنوی و نیز کشف استعدادهای خلاق لرستان در این عرصه برگزار خواهد شد.