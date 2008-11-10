هزینه های تولید عامل افزایش قیمت نان است

محمد حسن آصفری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: قیمت نان سنگک از 500 ریال به 750 ریال، قیمت نان لواش از 150 ریال به 200 ریال، قیمت نان بربری از 400 ریال به 500 ریال و قیمت نان تافتون از 400 ریال نیز به 500 ریال افزایش یافت.

وی با اشاره به اینکه نان مهم ترین محصول مورد نیاز مردم است و باید کیفیت پخت آن افزایش یابد اضافه کرد: به صاحبان واحدهای خبازی تاکید شده که کیفیت نان را رعایت کرده و در افزایش رضایتمندی مردم از این واحدهای خدماتی توجه کنند.

وی تصریح کرد: امیدواریم افزایش قیمت نان موجب ایجاد انگیزه بیشتر برای فعالان این بخش برای ارائه نان با کیفیت به مردم شود در غیر این صورت در افزایش قیمت نان تجدید نظر خواهد شد.

آصفری با بیان اینکه نکات بهداشتی و فنی در پخت نان در واحدهای نانوایی باید رعایت شود تصریح کرد: به همبن منظور به صورت منظم از این واحدها بازرسی انجام می شود.

وی اظهار داشت: برای پخت نان با کیفیت و مرغوب باید دوره های آموزشی شاغلان واحدهای نانوایی برگزار شود که در این زمینه باید اتحادیه خبازان برنامه ریزی کنند.

وی با تاکید بر اینکه در شهر اراک 540 واحد نانوایی فعال است افزود: تنها چهار بازرسی در دبیرخانه آرد و نان فعال هستند که این رقم باید به سرعت افزایش یابد.

وی ادامه داد: شهروندان اراکی می توانند در صورت موارد تخلف در نانوایی ها با شماره 2245024 با این فرمانداری تماس بگیرند.