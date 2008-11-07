مناطق جنوبی استان ایلام از گاز شهری بی بهره مانده اند

به گزارش خبرنگار مهر، ایلام با داشتن 11 درصد از ذخایر گاز و نفت کشور یکی از مناطق نفت خیز کشور محسوب می شود با این وجود خود استان از مزایای آن بی بهره مانده است.

با وجود مصوبه هیئت دولت مبنی بر گازکشی مناطق استان ایلام تاکنون تعداد کمی از شهرهای شمالی استان از نعمت گاز برخوردار شده اند و مناطق جنوبی در انتظار هستند.

شهرستان دهلران نیز که خود روی منابع عظیم نفت و گاز واقع شده هنوز از نعمت گاز بی بهره مانده است و همه ساله تمام شهرستانهای استان ایلام در فصل سرما با مشکل مواجه هستند.

با این وجود مسئولان شرکت گاز ایلام حاضر به پاسخ گویی مشکلات مردم نیستند و تلاش خبرنگار مهر برای دریافت پاسخ از مسئولان شرکت گاز و مصاحبه با آنها به دلیل عدم همکاری روابط عمومی این شرکت و بی اهمیت جلوه دادن این موضوع از سوی این واحد، بی نتیجه مانده است.