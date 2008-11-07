پرداخت وام 30 میلیون تومانی به فرهنگیان بازنشسته در حد حرف بود

به گزاش خبرنگار مهر، علی قطب الدینی مدیرکل اداره کل تعاون و پشتیبانی آموزش و پرورش در اواسط مهرماه طی یک نشست خبری از پرداخت وام 30 میلیون تومانی کالا به فرهنگیان بازنشسته تهرانی خبر داده بود.

وی در جمع خبرنگاران گفته بود که در استان تهران که حدود 300 هزار فرهنگی بازنشسته زندگی می کنند با یک شرکت تجاری پیش نویس تفاهمنامه ای آماده کرده ایم که تا سقف 30 میلیون تومان وام با اقساط طولانی مدت در اختیار آنها قرار دهند.

به دنبال انتشار این خبر، یکی از معلمان بازنشسته در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بعد از خواندن این خبر در جراید به سازمان آموزش و پرورش شهر تهران مراجعه کردم که آنها با تعجب اظهار بی اطلاعی کردند و گفتند که این خبر کذب است.

وی ادامه داد: بعد از آن به اداره کل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش رفتم که مسئولان این دفنر نیز که خود مرجع اصلی خبر بودند آن را انکار کردند و گفتند این موضوع واقعیت ندارد.

رئیس اداره تعاون وزارت آموزش و پرورش درباره این موضوع به خبرنگار مهر گفت: ارائه وام 30 میلیون تومانی کالا تنها در حد حرف و صحبت با تجار و صاحبان صنایع بود.

سعید خلج افزود: در جلسه ای که با این افراد داشتیم از آنها خواستیم که پیشنهادی برای خدمت به فرهنگیان بدهند که آنها ارائه وام 30 میلیون تومانی را عنوان کردند.

سعید خلج ادامه داد: هنوز هم تفاهمنامه ارائه وام 30 میلیون تومانی توسط واحدهای تجاری طرف مورد قرارداد امضا نشده است.

خلج اظهار کرد: البته در پی فراهم کردن مقدمات کار هستیم ولی چون رقم وام بزرگ است باید کارشناسی بیشتری روی آن آنجام دهیم.

به گزارش خبرنگار ما مسئولان آموزش و پرورش در نشستهای خبری خود بارها از ارائه وام و تسهیلات گوناگون به فرهنگیان خبر داده اند که حتی مقدمات آن را هم فراهم نکرده بودند و فرهنگیان نیز بعد از مطلع شدن از این اخبار از طریق رسانه ها و مراجعه کردن به آموزش و پرورش با مواردی همچون مورد بالا دچار شدند.

بهتر است که مسئولان آموزش و پرورش بعد از تکمیل برنامه ها و آماده شدن مقدمات کار رسانه های خبری را از اقدامات خود مطلع کنند تا اقشار مختلف مردم نسبت به اخباررسانه ها اعتماد خود را از دست ندهند.