به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سي ان ان ژنرال تاگوبا امروز در برابر مجلس سناي آمريكا گفت : من تلاش كردم در گزارش خود صداقت را رعايت كنم و مطابق با وجدانم عمل كنم .

وي گفت : در اين گزارش 6000 صفحه اي من به دلايل چنين اقداماتي اشاره كردم .

وارنر كه رياست مجلس سنا را در اين جلسه به عهده داشت از تاگوبا پرسيد كه آيا مقامات عالي رتبه امنيتي نيز در اين اقدامات شركت داشته اند ، تاگوبا پاسخ داد : در اين اشتباهات رهبران نيز مقصر هستند .

از سوي ديگر ژنرال كامبن معاون وزير دفاع آمريكا نيز كه در اين جلسه حضور داشت در تلاش براي كم كردن حساسيتهاي مربوط به شكنجه زندانيان عراقي گفت : با بازداشت شدگان گوانتنامو دقيقا مطابق قوانين عهدنامه ژنو برخورد مي شود .

وي گفت : 50 شيوه شكنجه در زندان ابوغريب اجرا مي شد .

كامبن با اعتراف به گزارش صليب سرخ در ماه فوريه گفت : من گزارش صليب سرخ را در مورد اين زندان ديدم و توصيه هاي لازم را در اين زمينه دادم .

با اين حال ژنرال تاگوبا گفت كه اين گزارش را هرگز نخوانده است .

معاون وزير دفاع آمريكا در اين جلسه در مورد شكنجه زندانيان عراقي ابراز تاسف كرد با اين حال اين امر را كه انتشار تصاوير دليلي است برشكست سياست آمريكا رد كرد .

در ادامه ژنرال تاگوبا گفت هيچ دستور كتبي در زمينه شكنجه زندانيان عراقي وجود نداشته است و سربازان مطابق با آموزشهاي خود در ارتش آمريكا اقدام به اين كار كردند .