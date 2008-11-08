پرداخت 20 میلیارد ریال توسط سازمان مسکن و شهرسازی به آموزش و پرورش آذربایجان شرقی

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: طبق توافق صورت گرفته ما بین این سازمان و اداره کل نوسازی مدارس و سازمان آموزش و پرورش آذربایجان شرقی هزار و 700 واحد مسکونی استان مشمول الحاق چهار تبصره به ماده 18 قانون آموزش و پرورش می شوند.

حسین خلیلی مرد اظهار داشت: پنج مجتمع مسکونی شامل مجمتع های مسکونی واقع در شهرک اندیشه تبریز، شهر صوفیان و شهرجدید سهند که توسط سازمان مسکن وشهرسازی ساخته شده و بیش از 200 واحد را دارا بودند مشمول این الحاقیات هستند.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان شرقی تاکید کرد:با پرداخت 20 میلیارد ریال و امضای صورتجلسه ای در این خصوص، مسائل فیمابین سازمان آموزش و پرورش و اداره کل نوسازی مدارس استان با سازمان مسکن و شهرسازی در خصوص ماده 18 قانون شوراهای آموزش و پرورش الحاقی چهار تبصره همان قانون، حل و فصل گردید و طرفین ادعایی ندارند.

به گفته خلیلی مرد مجموع ارزش ریالی توافقات صورت گرفته در خصوص پروژه های استیجاری مربوط به سازمان مسکن و شهرسازی در سطح کشور که مشمول الحاق چهار تبصره به ماده 18 قانون شوراهای آموزش و پرورش می شدند 120 میلیارد ریال بوده است.

طبق ماده 18 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش و چهار تبصره الحاقی به آن هر انبوه سازی بخواهد در هر نقطه ای از شهر مجتمع مسکونی بیش از 200 واحدی احداث نماید باید فضای آموزشی مورد نیاز آن منطقه را نیز ایجاد کند.