وی در این باره به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه این فیلم 90 دقیقه‌ای را با محوریت کودکان و نوجوانان نوشته‌ام. داستان درباره چند نوجوان روستایی است که قصد دارند برای تصاحب جایزه یک کارخانه شکلات‌سازی کارت‌های قرعه‌کشی را جمع کنند و برنده دوچرخه شوند. اما برنده خودرو می‌شوند و با ورود این خودرو به روستا اتفاق‌هایی جالب رخ می‌دهد.

منادی ادامه داد: بازیگران "تازه‌وارد پردردسر" همه بومی هستند و برای پروژه دنبال چهار پسر نوجوان هستم. البته پیدا کردن بچه‌ها دشوار است، چون به مدرسه می‌روند. لوکیشن‌های فیلم در یک روستا است. البته هنوز لوکیشن قطعی نشده است.