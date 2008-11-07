وی در این باره به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه این فیلم 90 دقیقهای را با محوریت کودکان و نوجوانان نوشتهام. داستان درباره چند نوجوان روستایی است که قصد دارند برای تصاحب جایزه یک کارخانه شکلاتسازی کارتهای قرعهکشی را جمع کنند و برنده دوچرخه شوند. اما برنده خودرو میشوند و با ورود این خودرو به روستا اتفاقهایی جالب رخ میدهد.
منادی ادامه داد: بازیگران "تازهوارد پردردسر" همه بومی هستند و برای پروژه دنبال چهار پسر نوجوان هستم. البته پیدا کردن بچهها دشوار است، چون به مدرسه میروند. لوکیشنهای فیلم در یک روستا است. البته هنوز لوکیشن قطعی نشده است.
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