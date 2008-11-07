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۱۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۳۹

منادی "تازه‌وارد پردردسر" را آذرماه می‌سازد

منادی "تازه‌وارد پردردسر" را آذرماه می‌سازد

افسانه منادی فیلم تلویزیونی "تازه‌وارد پردردسر" را آذرماه به تهیه‌کنندگی نادر مقدس برای مرکز سیمافیلم می‌سازد.

وی در این باره به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه این فیلم 90 دقیقه‌ای را با محوریت کودکان و نوجوانان نوشته‌ام. داستان درباره چند نوجوان روستایی است که قصد دارند برای تصاحب جایزه یک کارخانه شکلات‌سازی کارت‌های قرعه‌کشی را جمع کنند و برنده دوچرخه شوند. اما برنده خودرو می‌شوند و با ورود این خودرو به روستا اتفاق‌هایی جالب رخ می‌دهد.

منادی ادامه داد: بازیگران "تازه‌وارد پردردسر" همه بومی هستند و برای پروژه دنبال چهار پسر نوجوان هستم. البته پیدا کردن بچه‌ها دشوار است، چون به مدرسه می‌روند. لوکیشن‌های فیلم در یک روستا است. البته هنوز لوکیشن قطعی نشده است.

کد مطلب 777018

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