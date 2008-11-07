میزان صادرات منطقه ویژه اقتصادی پیام سه برابر شد

محمدعلی محبی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج ادامه داد: در شش ماهه اول سال جاری 201 هزار و 972 کیلوگرم کالا از منطقه ویژه اقتصادی پیام صادر شده، در حالی که این میزان در شش ماهه اول سال قبل 61 هزار و 262 کیلوگرم بوده است.

وی در خصوص حجم واردات منطقه نیز اظهار داشت: منطقه ویژه اقتصادی پیام در شش ماهه اول سال 87 نسبت به شش ماهه اول 86، حدود 14 برابر رشد واردات داشته، به این ترتیب که در شش ماهه اول سال قبل 106 هزار و 648 کیلوگرم کالا به این منطقه وارد شده، در حالی که این میزان در شش ماهه اول سال 87 به یک میلیون و 589 هزار و 555 کیلوگرم رسیده است.

این مسئول افزود: عمده واردات منطقه ویژه اقتصادی پیام به پوشاک و کالاهای الکترونیکی اختصاص دارد و عمده صادرات آن نیز شامل میوه و تره بار می شود.

رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی پیام در زمینه میزان صرفه جویی در هزینه های جاری این منطقه بیان داشت: به دلیل بهره وری بهتر و بهینه سازی مصرف، هزینه های جاری منطقه ویژه اقتصادی پیام در سال 86 نسبت به سال 85، 30 درصد کاهش داشته است که این هزینه ها بیشتر مربوط به آب، گاز، برق، سوخت، ماموریت، تعمیرات خودرو و خرید ملزومات اداری می شود.

محبی خاطرنشان کرد: آمار افزایش یا کاهش صرفه جویی منطقه اقتصادی پیام در سال 87 نسبت به سال 86 نیز در پایان امسال اعلام خواهد شد.