استقلال مالی اولین گام تحقق استقلال دانشگاههاست

فرهاد رهبر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره استقلال دانشگاهها گفت: استقلال دانشگاه یک شعار است و قاعدتا باید به سمتی برویم که دانشگاه در حوزه های علمی، پژوهشی، آموزشی و تحقیقات بتواند هویت مستقل خود را حفظ کند تا بتواند در درون خود سازماندهی و برنامه ریزی کند.

وی افزود: یکی از مهم ترین مولفه هایی که به استقلال دانشگاه کمک می کند استقلال مالی است. از قدیم گفته اند باید ببینید خرج شما را چه کسی می دهد تا بتوانی از او اطاعت کنی، لذا امروز به سمتی می رویم تا دانشگاه تهران بتواند در حوزه های علمی، پژوهشی، تحقیقاتی و آموزشی استقلال خود را به دست آورد.

رئیس دانشگاه تهران ادامه داد: برای اینکه دانشگاه بتواند برای سیستم آموزشی و پژوهشی خود برنامه ریزی کند باید سعی کند تا بتواند استقلال مالی را نیز درون خود داشته باشد. وقتی کسی هزینه های شما را پرداخت می کند درخواستهایی نیز از شما دارد و نمی توانید به وی بگوئید که پول را بدهید و دیگر خودمان می دانیم چه کار می خواهیم انجام دهیم.

وی تاکید کرد: دانشگاه باید ابتدا در عرصه های مالی به استقلال برسد و همزمان با آن برای دستیابی به حوزه های مختلفی که می توانند استقلال دانشگاه را تأمین کنند تلاش کند.