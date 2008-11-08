راهیابی11 اثر از هنرمندان حوزه هنری استان مرکزی به جشنواره هنر جوان

سیناد دلشادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این آثار در بخش کاریکاتور مربوط به مهدی عزیزی، مسلم نعیمی، سهیل محمدی، هدی بختیاری، معصومه صفایی، در بخش پوستر لیلا سمیعی، در رشته تصویر سازی الهام قائم مقامی، صدیقه کاشانی و معصومه صفایی و در رشته طراحی نقاشی آثار هنرمند مهدی شمسی ضامنجانی به این نمایشگاه راه یافته است.

وی عنوان کرد: چهارمین نمایشگاه هنر جوان 14 تا 30 آبان ماه سال جاری در حوزه هنری تهران برگزار خواهد شد.

دلشادی خاطرنشان کرد: 30 قطعه عکس از پنج عکاس و سه فیلم از هنرمندان حوزه هنری این استان برای شرکت در جشنواره سراسری باران توسط حوزه هنری استان تهیه شده است.

وی افزود: جشنواره سراسری باران توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با موضوع نماز و نیایش در آذر ماه امسال در تهران برگزار خواهد شد.

دلشادی آثار تولیدی را شامل فیلمهای نیاش ساخته اسماعیل مجللی، رد پای آب ساخته مهزیار رخصتی و مشهد قالی ساخته سید حامد نوبری عنوان کرد.