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۱۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۴۱

52 هزار ویزا در کمتر از چهار روز در مشهد صادر شد

مشهد - خبرگزاری مهر: سرکنسول عربستان در مشهد گفت: سرکنسولگری عربستان در کمتر از چهار روز 52 هزار ویزا صادر کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، بندر الجمیل در نشست خبری که درغرفه سرکنسول عربستان در نمایشگاه حج برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به همکاری بالای ایرانی ها، سرکنسولی توانست نیمی از 104 هزار ویزای صادر شده برای جمهوری اسلامی ایران را در سرکنسول مشهد و ظرف کمتر از چهار روز صادر کند.

وی افزود: طریقه سهمیه بندی تعداد حجاج اعزامی به عربستان به ازای هر هزار نفر یک نفر است که با تمهیدات انجام شده و رابطه خوب جمهوری اسلامی با عربستان سهمیه 92 هزار نفری ایران به 104 هزار نفر افزایش پیدا کرده است.

سرکنسول عربستان در مشهد اشاره کرد: با پیشرفت و توسعه حرمین شرفین و دیگر مناطق مانند جمرات پیش بینی شده سهمیه ایران بیشتر از قبل شود.

بندرالجمیل با بیان اینکه تعداد دقیق حجاج بعد از مراسم حج مشخص می شود، خاطرنشان کرد: کشورهای مختلف دارای سهیمه های متفاوتی هستند ولی میزان سهمیه بیشتر متعلق به کشورهای ایران، پاکستان، اندونزی و ترکیه است که بالغ بر دو میلیون نفر است.

کد مطلب 777137

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