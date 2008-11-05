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۱۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۶:۰۸

مدیر بانک مسکن سمنان:

334 میلیارد ریال تسهیلات مسکن در استان سمنان پرداخت شد

سمنان - خبرگزاری مهر: محمود لطف الله پور گفت: 334 میلیارد و 589 میلیون ریال تسهیلات برای ساخت و ساز و خرید مسکن امسال در استان سمنان پرداخت شد.

مدیر شعب بانک مسکن استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: در هفت ماهه امسال دو هزار و 180 فقره تسهیلات در بانک های مسکن استان پرداخت شده است.

وی 95 میلیارد ریال از تسهیلات اعطا شده به متقاضیان را برای ساخت واحدهای مسکونی عنوان کرد و افزود: شعب استان آمادگی پرداخت تسهیلات 300 میلیون ریالی ساخت مسکن در استان را دارند.

به گفته وی، 54 میلیارد ریال تسهیلات برای طرح مسکن مهر در بخش مسکن اجاره ای، روستایی و بافت فرسوده پرداخت شده است.

مدیر شعب بانک مسکن استان سمنان همچنین از ادامه پرداخت وامهای 360 میلیون ریالی برای زن و شوهر و پدر و فرزند با داشتن سند مالکیت برابر قانون و مقررات خبر داد.

کد مطلب 777164

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