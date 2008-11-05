334 میلیارد ریال تسهیلات مسکن در استان سمنان پرداخت شد

مدیر شعب بانک مسکن استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: در هفت ماهه امسال دو هزار و 180 فقره تسهیلات در بانک های مسکن استان پرداخت شده است.

وی 95 میلیارد ریال از تسهیلات اعطا شده به متقاضیان را برای ساخت واحدهای مسکونی عنوان کرد و افزود: شعب استان آمادگی پرداخت تسهیلات 300 میلیون ریالی ساخت مسکن در استان را دارند.

به گفته وی، 54 میلیارد ریال تسهیلات برای طرح مسکن مهر در بخش مسکن اجاره ای، روستایی و بافت فرسوده پرداخت شده است.

مدیر شعب بانک مسکن استان سمنان همچنین از ادامه پرداخت وامهای 360 میلیون ریالی برای زن و شوهر و پدر و فرزند با داشتن سند مالکیت برابر قانون و مقررات خبر داد.