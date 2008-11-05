به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در پی دریافت گزارشهای متعدد درخصوص قائل شدن کرامت برای یک اصله درخت تناور و قدیمی در رضوانشهربه شکل دخیل بستن و نذور و نیاز خواستن، مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان ضمن بازدید از محل درخت دستور قطع این درخت مقدس نما را صادر و چوب حاصل از آن جهت بهره برداری در امور خیریه استفاده شد.

در خصوص مبارزه با خرافه گرایی یک علم قدیمی 400 ساله موسوم به "سیاه علم" که در داخل ضریح بقعه پیر مراد تالش قرار داشت و برای آن نیز از سوی برخی اهالی کرامت قائل شده بودند به دستور مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان گیلان جمع آوری شد.