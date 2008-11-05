اثربخشی طرحهای مذهبی نیازمند برنامه ریزی درازمدت است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، فرماندار سمنان پیش از ظهر امروز در دیدار با رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان گفت: فرهنگسازی بر پایه آموزه های دینی یکی از زیربنایی ترین وظایف دستگاه های فرهنگی کشور به خصوص سازمان تبلیغات اسلامی است.

وی افزود: باید این نهاد نسبت به این مهم اهتمام ویژه ای داشته باشد و نسبت به فرهنگسازی دینی نقش اساسی ایفا کند .

رئیس اداره تبلیغات اسلامی سمنان نیز در این دیدار چگونگی فرهنگ و هنجارهای هر جامعه را بسته به نظام ارزشی آن جامعه دانست و تاکید کرد: ارزش های فرهنگی، هسته اصلی زندگی اجتماعی را به وجود می آورند.

حجت الاسلام غلامحسین محمودی افزود: سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان سازمانی برای تبلیغ دین اسلام و تشیع و در راستای آرمانهای جمهوری اسلامی و با موقعیت استراتژیک فرهنگی فعالیت می کند .

وی با اشاره به اینکه بررسی های علمی اثبات کرده تبلیغ چهره به چهره یکی از موثرترین ابزار انتقال فرهنگ، عقاید و اخلاق است، یادآور شد: اعزام روحانی مستقر و برگزاری گفتمان های چهره به چهره دینی جوان و نوجوان در مساجد، مدارس و دانشگاه‌ها برای انجام تبلیغ صحیح، شفاف و به روز انجام شده است.

وی با اشاره به برگزاری بیش از 55 کلاس قرآن در سطح این شهر، تصریح کرد: مهمترین و با ارزش ‌ترین نیروی کار و فکری در جامعه جوانان مومن و متعهد هستند که باید برای رشد آنها برنامه ریزی کرد.