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۱۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۱۶

فرماندار سمنان:

اثربخشی طرحهای مذهبی نیازمند برنامه ریزی درازمدت است

سمنان - خبرگزاری مهر: محمد همتیان گفت: برنامه ها و فعالیت های فرهنگی و مذهبی برای اثربخشی بیشتر باید از استراتژی بلندمدت نشات بگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، فرماندار سمنان پیش از ظهر امروز در دیدار با رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان گفت: فرهنگسازی بر پایه آموزه های دینی یکی از زیربنایی ترین وظایف دستگاه های فرهنگی کشور به خصوص سازمان تبلیغات اسلامی است.

وی افزود: باید این نهاد نسبت به این مهم اهتمام ویژه ای داشته باشد و نسبت به فرهنگسازی دینی نقش اساسی ایفا کند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی سمنان نیز در این دیدار چگونگی فرهنگ و هنجارهای هر جامعه را بسته به نظام ارزشی آن جامعه دانست و تاکید کرد: ارزش های فرهنگی، هسته اصلی زندگی اجتماعی را به وجود می آورند.

حجت الاسلام غلامحسین محمودی افزود: سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان سازمانی برای تبلیغ دین اسلام و تشیع و در راستای آرمانهای جمهوری اسلامی و با موقعیت استراتژیک فرهنگی فعالیت می کند.

وی با اشاره به اینکه بررسی های علمی اثبات کرده تبلیغ چهره به چهره یکی از موثرترین ابزار انتقال فرهنگ، عقاید و اخلاق است، یادآور شد: اعزام روحانی مستقر و برگزاری گفتمان های چهره به چهره دینی جوان و نوجوان در مساجد، مدارس و دانشگاه‌ها برای انجام تبلیغ صحیح، شفاف و به روز انجام شده است.

وی با اشاره به برگزاری بیش از 55 کلاس قرآن در سطح این شهر، تصریح کرد: مهمترین و با ارزش ‌ترین نیروی کار و فکری در جامعه جوانان مومن و متعهد هستند که باید برای رشد آنها برنامه ریزی کرد.

کد مطلب 777179

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