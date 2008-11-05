معرفی منابع سوخت پاک آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگران در حال طرح شیوه های متعدد گسترش سوختهای جدید برای تامین سوخت جهانی که در آینده ای نه چندان دور، منابع سوختی آن به اتمام خواهد رسید، بوده که از جمله منابع ذکر شده در این طرح گازوئیل سبز، هیدرو کربنها و یخ های قابل اشتعال هستند.

هنری فورد، طراح و مدیر شرکت فورد پیشبینی می کند که تمامی اتومبیل های جهان آینده با استفاده از اتانول سوخت خود را تامین خواهند کرد.

بر این اساس محققان در تلاش برای تولید نوعی گیاه هستند که اتانول تولید شده توسط آن نسبت به اتانول تولید شده توسط ذرت از پایداری بیشتری برخوردار باشد.

در عین حال یخهای آتش زا و گاز هیدراتها نیز منابع موثری برای تامین انرژی آینده به شمار می روند که در اکثر مناطق جهان به وفور یافت می شوند.

یخهای قابل اشتعال یا هیدرات متان که در لایه های اقیانوسی و صفحات قطبی به وفور یافت می شوند، ترکیبی کریستالی از گاز طبیعی و آب است که به یکدیگر متصل شده و ظاهری به شدت مشابه با قطعات یخ داشته و در عین حال قابلیت اشتعال نیز دارند.

گزینه دیگر سوخت گاز هیدروژن است که دارای انرژی بالایی بوده و از شیوه ای بسیار ارزان، تجزیه مولکول آب به هیدروژن و اکسیژن به دست آمده و در گروه سوختهای مطلقا پاک قرار دارد.

بر اساس گزارش ACS، دانشمندان همچنین در تلاش برای تولید انرژی با هزینه ای پایین و کارایی بالا از سلول های خورشیدی و منابع اتمی هستند تا با ارائه منابع متعدد انرژی طبیعی و پاک، جهان آینده را از معزل کمبود انرژی رهایی بخشد.