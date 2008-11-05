دومین جشنواره ملی مرکبات در مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، معاون برنامه ریزی استانداری مازندران صبح امروز در جلسه نحوه برگزاری دومین جشنواره ملی مرکبات با بیان اینکه ایران از نظر میزان تولید مرکبات در دنیا مقام هشتم و از لحاظ سطح زیر کشت مقام هفتم را در اختیار دارد، گفت: به علت فراهم بودن شرایط جوی مناسب و بارندگی کافی، مازندران امکان تولید و پرورش محصولات باغبانی به‌ ویژه مرکبات را داراست.

ولی الله فرزانه افزود: از مجموع 4.3 میلیون تن مرکبات تولیدی حدود 1.8 میلیون تن معادل ۴۰ درصد کل محصولات تولیدی در مازندران تولید می شود و استان توان صادرات ۴۰۰ هزار تن مرکبات به سایر کشورها را دارد.



فرزانه از برگزاری دومین جشنواره ملی مرکبات در سال جاری خبر داد و گفت: جشنواره و نمایشگاه های محصولات کشاورزی به طور معمول در مناطقی که دارای رتبه برتر در کشور هستند، برگزار می شود.

به گفته وی به همین منظور دومین جشنواره ملی مرکبات همراه با نمایشگاه سال قبل در تاریخ چهارم تا ششم دی ماه سال جاری با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی و اتحادیه باغداران استان با حضور سایر دستگاه‌های مرتبط برگزار می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی استاندار ارزش اقتصادی تولید مرکبات استان را بیش از شش هزار و ۵۰0 میلیارد ریال بیان کرد.

در ادامه جلسه حسن اسماعیلی مدیرکل دفتر هماهنگی و امور اقتصادی استانداری نیز در سخنانی در خصوص هدف برگزاری جشنواره مرکبات گفت: شکرگذاری به درگاه خداوند، معرفی توانمندی‌ها و دستاوردها در بخش مرکبات و مقایسه آن با سایر استان‌ها، شناخت نقاط ضعف و قوت فرآیندهای پس از برداشت نظیر سیستم بسته‌بندی، درجه‌بندی، ذخیره‌سازی، حمل و نقل و هم‌‌اندیشی تولید کنندگان و مسئولین برای صادرات محصولات تولیدی استان به کشورهای مختلف را از جمله اهداف برگزاری این جشنواره بیان کرد.

وی با اشاره به این نکته که به ‌طور متوسط از هر هکتار باغ مرکبات حدود ۲۰ تن میوه برداشت می‌شود، اظهار داشت: میزان اشتغالزایی در بخش مرکبات حدود ۱۱ میلیون نفر در روز برای بهره‌برداران، تولیدکنندگان و فروشندگان بوده که نیروی کار مورد نیاز برای هر هکتار باغ مرکبات در هر سال حدود ۱۰۹ نفر در روز است.

اسماعیلی در این راستا افزود: به طور تقریبی ۲۷ درصد هزینه‌های تولید میوه را هزینه‌های کارگری تشکیل می‌دهد به این ترتیب هر سه هکتار باغ مرکبات یک فرصت شغلی ایجاد می‌کند.



مدیرکل دفتر هماهنگی و امور اقتصادی استانداری از فعالیت ۱۳ شرکت تعاونی باغداران مرکبات در استان خبر داد و در خصوص تولید سایر محصولات استان گفت: مازندران از نظر میزان تولید و سطح زیرکشت کیوی به ترتیب ۹۰ و ۸۵ درصد است که مقام نخست را در کشور داراست.

وی افزود: استان با تولید ۱۲۰ هزار تن هلو و شلیل و تولید شش هزار و ۷۸۰ تن توت فرنگی رتبه دوم را در کشور به خود اختصاص داد.

به گفته اسماعیلی شهرستان های تنکابن، ساری، بابل، قائمشهر، رامسر، نکا، بهشهر، نوشهر، آمل، بابلسر، چالوس، جویبار، سوادکوه و محمودآباد به ترتیب بیشترین سطح کشور مرکبات را دارند.

این جشنواره با همکاری استانداری، جهاد کشاورزی، اتحادیه باغداران، اتاق بازرگانی صنایع و معادن و سایر دستگاه‌های مرتبط برگزار می شود.