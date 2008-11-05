چهارمین همایش جاده ولایت در مشهد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد محسن لشگری دبیر چهارمین همایش علمی و پژوهشی جاده ولایت در مراسم افتتاحیه این همایش گفت: حدود ‪ ۱۰۰‬مقاله به دبیرخانه این همایش واصل شده است که این امر نشان از علاقمندی پژوهشگران و اهمیت مسیر هجرت امام رضا(ع) از مدینه به مرو دارد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی با اشاره به مسیر عبور کاروان این حضرت در کشور از چهار استان خوزستان، فارس، یزد و خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم تا زوایای پنهان حرکت کاروان، مسیر و نحوه عبور را شناسایی کنیم.

همچنین قهرمان رشید معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی افزود: احیا و بازسازی مسیر حرکت کاروان امام هشتم امری مهم است که باید به لحاظ علمی و تاریخی مسیر اصلی حرکت مشخص شود.

وی با تاکید بر تحریف دین از سوی استعمارگران گفت: آفاتی مانند نگاه تک بعدی به هجرت امام رضا(ع)، منحصر کردن جاده ولایت و فرهنگ رضوی به یک تفکر خاص مانند شیعه، مستندسازی مسیر حرکت کاروان امام رضا(ع) از مدینه به مرو را مورد تهدید قرار می‌دهد.

در این همایش پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز قرائت شد.