به گزارش خبرگزاری مهر در کرج، به منظور دستیابی به ارزیابیهای مورد نظر طرح تعالی سازمانی (EFQM) در محور سنجش رضایت مشترکان (یکی از محو.رهای سه گانه)، طرح پژوهش مذکور در سال 86 با حجم جمعیت نمونه 1150 نفر از مشترکان شرکت و با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای آغاز شد و با استفاده از تکنیک پرسش نامه و 52 سئوال چند گزینه ای (طیف لیکرت) و نیز استفاده از آزمونهای آماری مختلف (از جمله خیدو و کای اسکویر) اطلاعات مورد نظر، تحلیل و استخراج شد.

در طرح پژوهش یاددشده ابتدا میزان اهمیت عناصر از دیدگاه مشترکان سنجیده شد (عناصر رضایت از قبیل فشار آب، کیفیت آب، میزان قطع آب، تعرفه ها) که در نتیجه آن مشخص شد کیفیت آب، رعایت قوانین و سلامت اداری، فشار آب و مدت زمان رفع حوادث در نظر مشترکان از بیشترین اهمیت برخودار است.

به دنبال این امر، میزان رضایت مشترکان نیز سنجیده شد که بر این اساس مشخص شد بیشترین میزان رضایت مشترکان از ناحیه رعایت قوانین و سلامت اداری، نحوه برخورد کارکنان، نحوه قرائت کنتور و توزیع قبض آب بها و مدت زمان صدور قبوض آب بها تامین شده است.