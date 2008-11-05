به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پیرمرادیان با بیان این خبر گفت: همایش تجلی اخلاص به منظور تجلیل و قدردانی از مجموعه‌های دانشجویی فعال در عرصه فرهنگ و سیاست دانشگاه با محوریت فرهنگ دینی، استکبارستیزی و دفاع از آرمانهای امام راحل و انقلاب در آذر ماه برگزار می شود.

مدیر فعالیتهای متمرکز نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها درباره شاخصهای انتخاب و معرفی مجموعه های فعال دانشجویی افزود: شاخصهای فعالیتهای حوزه فرهنگی، رویکرد مذهبی دینی و درحوزه سیاسی مبارزه با استکبار و دفاع از آرمانهای انقلاب و امام و تقویت روحیه خودباوری ملی است.