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۱۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۴:۳۱

جکی چان در فیلم جاده‌ای "سربازان جزء" بازی می‌کند

جکی چان در فیلم جاده‌ای "سربازان جزء" بازی می‌کند

ستاره هنگ کنگی در فیلم سینمایی "سربازان جزء" بازی می‌کند که یک فیلم جاده‌ای تاریخی است.

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد این پروژه سینمایی را دینگ شنگ کارگردانی می‌کند و انتظار می‌رود فیلمبرداری اوایل سال آینده میلادی آغاز شود.

فیلمنامه "سربازان جزء" را خود چان می‌نویسد و به عنوان بازیگر و تهیه‌کننده نیز در این پروژه حضور دارد. داستان درباره سه نفر و یک اسب است. چان 54 ساله امسال در فیلم کنگ فویی "امپراتوری ممنوعه" برای اولین بار با جت لی ستاره فیلم‌های حادثه‌ای همبازی شد.

او اخیرا در انیمیشن پرفروش "کنگ فو پاندا" نیز بجای شخصیت میمون حرف زد. چان فیلم چینی‌زبان "حادثه شینجوکی" را آماده نمایش دارد. این فیلم درباره یک خانواده‌ مهاجر چینی است که در منطقه شینجوکو شهر توکیو زندگی می‌کنند.

کد مطلب 777319

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