به گزارش خبرگزاري مهر، وي افزود: اين تحول بسيارخطرناك اين بود كه حبيب بن يحيي وزيرامورخارجه تونس به وزيران شركت كننده درنشست اتحاديه عرب اعلام كرد: برغم توافقات صورت گرفته براي برگزاري نشست اتحاديه عرب درتاريخ 22 ماه جاري (جمعه آينده)، تصميم نهايي درمورد ميزباني نشست اتحاديه عرب درتونس روزجمعه به آنها اعلام خواهد شد.

به نظرمي رسد وزيرامورخارجه تونس موضع بسياردشوارو سختي را اتخاذ كرده زيرا ملاحظات سياسي تونس بازهم موجب شد تا بارديگراعلام كند كه تصميم درباره برگزاري نشست اتحاديه عرب و يا انتقال به كشوري ديگربه عهده رهبران اين كشوراست و روزشنبه آينده اين موضوع به اطلاع كشورهاي عضواتحاديه عرب و عمروموسي دبير كل اتحاديه خواهد رسيد.

منابع مطلع به الجزيره گفتند: تعداد زيادي از كشورهاي عضو اتحاديه عرب مصمم هستند تا به شيوه تونس عمل كنند اما رويكرد حاكم موجب شد كه تونس درعدم حل موضوع ابراز شك وترديد كند و تصميم به تاخير درنشست اتحاديه عرب كه قرار بود در مارس گذشته دراين كشوربرگزارشود را بگيرد تا اينكه اختلافات حل وفصل و توافق نظر برروي تمامي مسائل اصلي حاصل شود.

بن يحيي ديروزدركنفرانس مطبوعاتي مشترك با عمروموسي دبير كل اتحاديه عرب اعلام كرده بود كه جدول زماني براي برگزاري نشست پرمحتوا خواهد بود.

وي افزود: طرحها و تصميمات اتخاذ شده ازسوي وزيران اتحاديه عرب بدون هرگونه چشم پوشي به سران عرب اعلام خواهد شد.

درهمين حال عمروموسي گفت: نشست وزيران خارجه درقاهره دستاوردهاي زيادي براي اصلاح منشوراتحاديه عرب به همراه داشته است.

وي بر ضرورت ايجاد اصلاحات در جهان عرب تاكيد كرد و خاطرنشان ساخت: تصميمات اتخاذ شده ازسوي نمايندگان كشورهاي عربي است وهيچ ارتباطي با طرح"خاورميانه بزرگ" آمريكا ندارد.

درهمين حال ديپلماتهاي عرب حاضر دراجلاس قاهره به خبرگزاري آسوشيتدپرس گفتند: اخلافات شديدي ميان "فاروق الشرع "وزير امورخارجه سوريه و "مروان المعشر" وزيرامورخارجه اردن برسرتضمين بيانيه اي نهايي بروزكرده است زيرا عبدالله دوم پادشاه اردن با ارسال نامه اي براي جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا ازپايبندي وي به اجراي طرح نقشه راه قدراني و تشكر كرده كه اين امرموجب بروزاختلاف بين وزيران خارجه سوريه - اردن شد.