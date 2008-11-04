20 هزار میلیارد ریال تسهیلات به ساخت مسکن روستایی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، علیرضا تابش عصر سه شنبه درحاشیه مراسم معارفه مدیرکل جدید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در رشت، افزود: این بنیاد سالانه با ارائه تسهیلات بانکی ساخت حدود 200هزار مسکن روستایی را پشتیبانی می کند.

وی مقدار تسهیلات بانکی برای هر واحد مسکونی روستایی را برای هر نفر75 میلیون ریال اعلام کرد و گفت: این مبلغ در روستاهای گیلان برای ساختمانهای دو واحده تا سقف 150میلیون ریال برای هر نفر قابل افزیش است.

تابش هدف از اتخاذ این تصمیم را رونق اقتصادی صنعت گردشگری و ارتقاء معیشت روستاییان عنوان کرد.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همچنین از صنعتی شدن 20 منطقه از روستاهای گیلان خبر داد و یادآور شد: برای تحقق این هدف با وزیر کار و اموراجتماعی مذاکره شده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه سالانه 200هزار واحد مسکونی روستایی در کشور بهسازی می شود، افزود: این طرح سالانه با بهره گیری از اعتبارات ملی و استانی در روستاهای کشورعملیاتی می شود.

این مسئول اظهار داشت: امسال 240میلیارد تومان به این طرح اختصاص یافته است.

تابش با اشاره به اولویت اجرای طرح هادی در روستاهای بالای یکصد خانوار کشورعنوان کرد: دولت برای ساخت هر واحد مسکونی در روستاهای کشور تا سقف 75میلیون ریال تسهیلات پرداخت می کند.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور ادامه داد: تا قبل از روی کار آمدن دولت نهم سالانه 17 تا 20هزار واحد مسکونی در روستاهای کشور تحت پوشش این طرح قرار داشت.