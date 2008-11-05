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۱۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۵۹

خدمات درمانی باید در کوتاهترین زمان ممکن ارائه شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: فرماندار میاندوآب با انتقاد از مشکلات موجود پیش روی بیماران درمانگاه تامین اجتماعی این شهرستان خواستار ارائه خدمات درمانی در کوتاهترین زمان ممکن شد.

به گزارش خبرنگار مهر در میاندوآب، مجید سیف حقیقت عصر امروز در جریان بازدید از درمانگاه تامین اجتماعی این شهرستان علت حضور در این واحد درمانی را افزایش شکایات و اعتراضات بیمه شدگان تامین اجتماعی عنوان کرد و بر رفع هرچه سریعتر مشکلات این درمانگاه تاکید کرد.

وی ادامه داد: کمبود کادر متخصص قابل قبول نیز و باید تلاش شود هر چه سریعتر کادر درمانی و پزشک متخصص مورد نیاز به درمانگاه تامین اجتماعی تزریق شود.

در ادامه این بازدید فرماندار خوی با تعدادی از بیماران و مراجعه کنندگان از نزدیک گفتگو کرده و با مسائل و مشکلات آنها آشنا شد.

وی در خاتمه برای رفع هرچه سریعتر مشکلات این درمانگاه قول مساعد داد.

کد مطلب 777343

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