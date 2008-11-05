به گزارش خبرنگار مهر در ساری، رشد توسعه امور زیربنایی و اجرای پروژه های عمرانی که اساس سایر فعالیتها در استان بوده به کمترین میزان خود در طول دوران های اخیر در مازندران رسیده است.

مازندران در بخش پروژه های زیربنایی و عمرانی نسبت به استانهای اطراف خود نیز کمترین رشد را داشته و تنها در آماری عددی که اثر آن غیر ملموس بوده رشد ناچیز آن مشخص است.

به دلیل وجود جاذبه های گردشگری طبیعی شاید مشکلات ساختاری و زیربنایی استان کمتر ملموس باشد اما واقعیت این است که استانهای شمالی به دلیل گردشگر پذیر بودن از توسعه سایر بخشها در آنها غفلت شده است

در سالهای اخیر نیز با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری به رفاه عمومی مردم از جمله در بخش زیرساختها و اجرای پروژه های عمرانی (عمومی و دولتی) توجه زیادتری به این امر شده است.

از آنجایی که بسیاری از طرحها و برنامه های توسعه ای استان در گرو توجه به امور زیربنایی و اجرای پروژه های عمرانی است ، تاخیر در بهره برداری تک تک پروژه های عمرانی در جای جای استان، تاثیر فراوانی در روند توسعه استان خواهد داشت.

سرنوشت برخی پروژه ها تنها به کلنگ زنی ختم می شود

طی سالهای اخیر علی رغم حمایتهای دولت، روزمرگی، عدم پیگیری و عدم اجرای برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت در بخش عمرانی در استان، سبب شده بسیاری از پروژه های عمرانی پس از کلنگ زنی ضمن مبادله اسناد حقوقی قراردادها و موافقت نامه ها که در برگیرنده زمان و منابع مورد نیاز برای اجرا و بهره برداری پروژه ها است یا سر انجام نا معلومی داشته یا بهره برداری از آنها پس از چند سال آنهم با تاخیر زیاد انجام گیرد و حتی برخی پروژه ها به کلنگ زنی در مراسمی ختم شود.

دلایل متعددی باعث علل تاخیر در زمان بهره برداری پروژه های عمرانی مازندران و عدم رشد استان در توسعه زیرساختها در سالهای اخیر بوده که می توان به موضوع مدیریتی و منابع مالی و انسانی و نیز شرایط جغرافیایی استان اشاره کرد.

- فقدان یا عدم نظارت کافی در پروژه های عمرانی استان سبب شده برخی پروژه ها هم از کیفیت کافی برخوردار نباشند و هم زمان بهره برداری آنها طولانی شود که این امر باعث حیف و میل در بودجه بیت المال است.

- تامین منابع و هزینه های نظارت بر برخی پروژها و طرح های عمرانی متاسفانه توسط پیمانکاران انجام می شود.

- فعالیت اندک یا فقدان گروههای نظارتی قوی در استان و شهرستانها مشکلات فراوانی را در نظارت به همراه داشته یا در صورت وجود گروه های نظارتی به علت عدم تامین منابع نظارتی توسط دستگاههای اجرایی متولی و فقدان نیروهای فنی مطلع در نظارت، نظارت با مشکلاتی همراه بوده و از کیفیت و کمیت پروژه ها کمتر بحث می شود.

- فقدان پیمانکاران قوی از نظر فنی و تجهیزاتی در استان و ارجاع کار به پیمانکاران سنتی و غیر مجرب و عدم بکارگیری نیروهای کار مناسب و کافی در پروژه ها توسط پیمانکاران بخاطر برخورداری از سود بیشتر و تعدد پروژه های در اختیار آنها.

- برخورداری از سود بیشتر در پروژه ها توسط پیمانکاران در صورت تاخیر در زمان بهره برداری پروژه ها و بکارگیری روشهای غیرمعمول در جلب رضایت ناظران و مسئولان و اعمال فشارهای اجتماعی و سیاسی غیر معمول.



- فقدان روشهای تشویقی در اجرای به موقع پروژه ها و یا روشهای تنبیهی در تاخیر زیاد در زمان بهره برداری از پروژه ها و در صورت وجود روشها اغلب این روشها عملیاتی نمی شود و با اعمال نظر افراد کم رنگ خواهد شد.

- شروع پروژه های جدید به خاطر مسائل اجتماعی و سیاسی، قبل از بهره برداری از پروژه های نیمه تمام سنوات گذشته وعدم تعیین و تکلیف پروژه های قبلی .

- عدم تامین اعتبار کافی( برای اعتبارات پیش بینی شده در اسناد قانونی) برای پروژه ها بر اساس جدول زمانی مشخص شده و یا عدم تخصیص کل اعتبارات مصوب.

- تاثیرشرایط جغرافیایی و آب و هوایی خاص استان ( روزهای بارندگی در آن زیاد است ) که زمان کار در اجرای پروژه ها را محدود و باعث کندی کار می شود.

- مشکلات ناشی از عدم تامین مصالح مناسب و مرغوب از جمله شن و ماسه و همچنین عدم تامین تجهیزات جانبی مورد نیاز در زمان مناسب برای پروژه های عمرانی بنا به دلایل مختلف.

- مشکلات مالی و اجتماعی جهت تملک (اراضی و املاک) برای اجرای پروژه های عمرانی .

- عدم هماهنگی بین برخی دستگاههای اجرایی که باعث توقف یا کندی کار در برخی پروژه های عمرانی استان می شود.

- اعمال خواسته های شخصی افراد و گروههای غیر متخصص در اجرای پروژه ها.

- فقدان بانک اطلاعاتی فنی و نظارتی مناسب یا به روز نبودن اطلاعات پروژه ها جهت ارزیابی به موقع و مستمر آنها.

- اتکا به منابع مالی ثابت سالیانه استانی و ضعیف در پیگیری سهم بری بیشتر از منابع ملی.

به نظر می رسد با توجه به اهمیت فراهم کردن زیر ساختهای مناسب و اجرای طرحها و پروژه هایی با کیفیت مطلوب و در جدول زمانی مناسب، کارشناسان و دستگاههای نظارتی و همچنین مسئولین ذیربط ضروری است بر اساس نگاه مثبت دولت نهم در شتاب دادن به روند توسعه ای کشور در جهت رفاه عمومی ، اجرای پروژه ها در زمان مناسب و نیز اتمام پروژه های نیمه تمام به این امر مهم توجه جدی شود.

ضرورت اصلی در توسعه استان بهره برداری کمی و کیفی پروژه های عمرانی و کاهش زمان بهره برداری پروژه ها در نگاهی کوتاه مدت و نیز تداوم کارها و اجرای پروژه های بیشتر در دراز مدت است.

داشتن نگاهی سازنده و نیز بررسی پروژه های عمرانی شهرهای مازندران در شرق، غرب یا مرکز استان و نیز یافتن نقاط ضعف و قوت آنها راهکاری مناسب برای تسریع در انجام و افزایش کیفیت آنهاست.

امید است مازندران نیز در آینده ای نه چندان دور استانی توسعه یافته در تمامی زمینه ها شود که البته این امر جز با توسعه زیرساختها، اراده بزرگ مسئولان استان و حمایتهای دولت محقق نخواهد شد.