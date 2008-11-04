ظرفیت های زیادی برای شکوفایی روابط ایران و ژاپن وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اخبار و رسانه های گروهی مجلس در این دیدار شیروتا اظهار داشت: ژاپن به توسعه هر چه بیشتر روابط و همکاری های خود با جمهوری اسلامی ایران اهمیت زیادی قائل است و در همین راستا ناکایاما وزیر خارجه سابق و رئیس کنونی گروه دوستی پارلمانی ژاپن و ایران طی روزهای آینده به تهران سفر می کند.

سفیر ژاپن از جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری مهم و تاثیرگذار در ثبات و امنیت منطقه یاد کرد و افزود: مسئولان و مردم ژاپن، برای روابط گرم و دوستانه خود با جمهوری اسلامی ایران ارزش و اهمیت فراوانی قائل اند.

وی در ادامه با اشاره به روابط خوب دو کشور بویژه در زمینه های سیاسی، پارلمانی و اقتصادی خواستار توسعه هر چه بیشتر این مناسبات شد.

در ادامه این دیدار علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به روابط خوب بین جمهوری اسلامی ایران و ژاپن گفت: ظرفیت های بزرگی برای گسترش همه جانبه همکاری ها بین دو کشور وجود دارد که باید از آنها استفاده کامل نمود.

وی درادامه با اشاره به سفر قریب الوقوع همتای ژاپنی خود به کشورمان، ابراز امیدواری کرد با انجام این سفر، امکان گسترش روابط و مناسبات دو کشور در زمینه های مختلف سیاسی، پارلمانی و اقتصادی بیشتر فراهم گردد.

بروجردی در ادامه به نقش جمهوری اسلامی ایران در برقراری ثبات و آرامش در منطقه بویژه در مناطق بحران زده عراق و افغانستان اشاره کرد و خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران تمام تلاش و اهتمام خود را برای بازگشت آرامش به عراق و افغانستان و سازندگی این دو کشور به کار برده است.