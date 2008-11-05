به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، یحیی میرزامحمدی بعد از ظهر امروز در شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی افزود: دستگاه قضایی با آن دسته از افراد مسئولی که در حفاظت از اراضی ملی سهل‌انگاری نمایند به شدت برخورد می کند.

به گفته وی علیه مسئولان سازمانهایی که در امر حفاظت از اراضی ملی، مسامحه می کنند اعلام جرم خواهد شد.

‌میرزامحمدی ضمن تاکید بر لزوم هوشیاری مسئولان دستگاه‌های ذیربط اظهار داشت: از این پس دادگستری بر علیه مدیران سازمانهایی که در امر حفاظت از اراضی ملی تحت اختیار خود مسامحه و کوتاهی نمایند اعلام جرم کرده و تحت تعقیب قرار می دهد.

وی تاکید کرد: کوچکترین اغماضی در این خصوص با هیچ مدیری در هر سازمانی باشد نخواهیم داشت و طبق قانون با آن مدیر رفتار خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب تبریز ضمن انتقاد شدید از مسامحه بعضی از مدیران در ایفای وظایف خود گفت: اهمال این دسته از مسئولان در صیانت از منابع و اراضی ملی به حدی است که دستگاه قضایی و نیروی انتظامی به جای احقاق حق و ایجاد امنیت و آسایش عمومی به مبارزه و چالش با متجاوزین به اراضی ملی بپردازد.

وی اظهار داشت: مدیران سازمان ها با وجود تاکیدات فراوان در امر حفاظت از اراضی تحت مالکیت خود دقت نکرده و کوتاهی کرده اند.