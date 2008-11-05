به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سهم ایران از تولید 300 میلیون تنی در سال 5/4 تا پنج میلیون تن است که این میزان محصول، 184 هزار هکتار از اراضی کشور را زیر کشت قرار می دهد.

در همین زمینه با توجه به این میزان تولید و سطح زیر کشت سیب زمینی در کشور، سهم استان همدان که قطب اول تولید سیب زمینی در کشور محسوب می شود در حال حاضر 9 دهم میلیون تن با تحت پوشش قرار دادن 27 هزار و 500 هکتار از اراضی استان است.

وضعیت کشت در استان همدان به گونه ای است که در هر هکتار از زمین های استان به طور متوسط 34 تا 36 تن محصول سیب زمینی می توان برداشت کرد اما بی توجهی به ایجاد انبارهای مناسب نگهداری این محصول موجب بهره وری ناکافی از محصول تولیدی می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: میزان برداشت سیب زمینی در سال جاری در همدان 940 هزار تن بوده است که در مقایسه با سال گذشته از نظر سطح زیر کشت 17 درصد و از نظر تولید 13 درصد افزایش را نشان می دهد.

حسین رجبیان با اشاره به کسب رتبه نخست کشور به لحاظ تولید کمی سیب زمینی در همدان افزود: استفاده از کودهای سبز و بیولوژیک و زیستی و تعادل در تغذیه و مصرف فنی کودهای شیمیایی و نیز کاهش مصرف سم و کود در استان همدان منجر به کسب این امتیاز شده است.

وی رعایت مسائل فنی در حین برداشت و رعایت اصول انبارداری را در ارتقا تولید کیفی موثر دانست و گفت: میزان تولید محصولات زراعی در سال زراعی جاری در همدان افزون بر 3/4 میلیون تن است که سهم محصول سیب زمینی از این تولید در حدود 5/26 درصد است.

رجبیان با اشاره به سرانه مصرف سیب زمینی افزود: سرانه مصرف در کشورهای در حال توسعه در حدود 150 تا 200 کیلوگرم است، این در حالیست که مصرف سرانه کشور در حدود 45 تا 50 کیلوگرم است.

وی تصریح کرد: محصول سیب زمینی در همدان بیشترین ارزش افزوده در بخش کشاورزی را داراست اما کمبود انبار برای نگهداری این محصول موجب از بین رفتن مقدار زیادی از آن می شود و در این خصوص لازم است علاوه بر همت مسئولان و همکاری کشاورزان بودجه های لازم تامین شود.

کارشناس امور کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی همدان نیز در خصوص وضعیت کشت سیب زمینی در این استان گفت: سطح زیر کشت سیب زمینی تولید تابستانه در همدان حدود 12 هزار هکتار و تولید پاییزه در حدود 15 هزار و 500 هکتار است.

ابراهیم انصاری با اشاره به وجود مزیت های بی شمار در تولید سیب زمینی در استان همدان گفت: از عواملی که باعث شده تولید سیب زمینی در استان همدان از مزیت و رتبه بالایی برخوردار شود می توان به شرایط اقلیمی مناسب همچنین حاصلخیزی خاک اشاره کرد.

وی با اشاره به مشکلات تولید سیب زمینی در استان گفت: مصرف بی رویه کود و احتمال وجود باقیمانده ازت در سیب زمینی، عدم استفاده از آزمون خاک برای تعیین میزان نیاز کودی وعدم تناسب ارقام زراعی با نیاز صنایع از مهمترین مشکلات تولید سیب زمینی در استان محسوب می شود که باید برای رفع آنها اقدام کرد.

انصاری کمبود واحدهای درجه بندی و بسته بندی و نامناسب بودن روش کشت سیب زمینی را از دیگر مشکلات برشمرد و گفت: کمبود انبارهای نگهداری فنی سیب زمینی از دیگر مشکلات کشت سیب زمینی در همدان است که تولید و نگهداری از این محصول را با تهدید مواجه می کند.

وی با اشاره به فعالیت صنایع تبدیلی در راستای فراوری محصول سیب زمینی گفت: در حال حاصر سه کارخانه فعال چیپس سازی با ظرفیت 161 هزار تن و یک کارخانه تولید نشاسته به ظرفیت 75 هزار تن و دو کارخانه نیمه کاره تولید خلال سیب زمینی به ظرفیت 200 هزار تن در همدان فعال هستند.

کارشناس امور کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی همدان با تاکید بر تهیه شناسنامه برای بهره برداران، تصریح کرد: توسعه و تقویت تشکل های مکانیزاسیون، رعایت استاندارد ایمنی سموم، فراهم آوردن شرایط لازم برای تولید بذر مینی تیوبر و تعامل مدیریتی همچنین ایجاد شرایط لازم برای توسعه سرمایه گذاری از جمله مواردی است که در ارتقا وضعیت تولید سیب زمینی در استان موثر است.

وی مدیریت مصرف آب و استفاده بهینه از منابع و نیز ایجاد انگیزه مناسب برای کشاورزان را ضرورتی انکارناپذیر دانست و گفت: افزایش اعتبارات سرمایه در گردش و توسعه سیستم حمل و نقل مناسب بر اساس میزان تولید و صادرات این محصول نیز در راستای بهبود کیفیت و کمیت تولید نقش بسزایی دارد.

ناگفته پیداست که توجه به رونق تولید محصولات کشاورزی و بهبود شرایط نگهداری این محصول نه تنها ضرری را عاید استان نمی کند بلکه اهمیت دادن به این مقوله در کاهش شمار بیکاران و فارغ التحصیلان دانشگاهی نقش اساسی ایفا می کند به گونه ای که شاید بتوان گفت: تبدیل شدن استان همدان به قطب تولید در برخی محصولات از جمله سیب زمینی و انگور زمینه تبدیل شدن آن به شهری صنعتی را سریعتر مهیا می کند زیرا بهره وری از تولیدات نیازمند ایجاد صنایع تبدیلی مدرن در استان خواهد بود.