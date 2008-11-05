به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، ایجاد شبکه های مدرن فاضلاب در لرستان و ایجاد تصفیه خانه ها در این بخش ضرورتی است که با وجود اعتبارات موجود نمی توان افق چندان روشنی را برای اتمام پروژه های آن پیش بینی کرد.

با توجه به فعالیت ها و مطالعات خوبی که در چند سال اخیر برای احداث شبکه های مدرن و تصفیه خانه های فاضلاب توسط شرکت آب و فاضلاب لرستان صورت گرفته است ضروری است با تزریق به موقع اعتبارت این پروژه ها با سرعت بیشتری ادامه یابند.

پیش از این معاون فاضلاب شرکت آب و فاضلاب استان لرستان در گفتگو با مهر از کمبود اعتبارات در این بخش سخن گفته بود.

علیرضا کاکاوند با بیان اینکه در سال جاری 265 میلیارد ریال برای پروژه های بخش فاضلاب پیش بینی شده است، عنوان کرد: اجرای پروژه های شهرهای قدیم تامین اعتبار شده ولی برای ایجاد شبکه فاضلاب در شهرهای جدید اعتباری اختصاص نیافته است.

وی با بیان اینکه در کلیه شهرهای استان به جز شهرستان ازنا سیستم مدرن فاضلاب در دست اجرا است، افزود: در کل استان بیش از 27 درصد شبکه مدرن فاضلاب کار شده و اجرای بقیه این شبکه در گرو تامین اعتبار است.

این مسئول با بیان اینکه بالغ بر هزار و 800 میلیارد ریال برای ایجاد شبکه های مدرن فاضلاب در لرستان نیاز است، تاکید کرد: اگر این اعتبار تامین شود در قالب یک برنامه پنج ساله همه شبکه فاضلاب لرستان مدرن خواهد شد در غیر این صورت با وضعیت کنونی اعتبارات اجرای کار بیش از 20 سال به طول خواهد انجامید.

معاون فاضلاب شرکت آب و فاضلاب استان لرستان همچنین به وضعیت تصفیه خانه های فاضلاب در لرستان اشاره کرد و یادآور شد: در الیگودرز تصفیه خانه فاضلاب اجرا شده و در حال بهره برداری است.

وی با بیان اینکه تصفیه خانه فاضلاب خرم آباد در قالب چهار مدول در دست اجراست، افزود: مدول اول و دوم با تحت پوشش قرار دادن جمعیت 100 هزار نفر به پایان رسیده و مدول سوم دارای پیشرفت 90 درصدی است.

کاکاوند خاطرنشان کرد: عملیات احداث تصفیه خانه فاضلاب در شهرهای نورآباد، الشتر و ازنا نیز مطالعاتشان تمام شده و نیازمند تامین اعتبار هستند.

90 تصفیه خانه فاضلاب در کشور در دست اجراست

این در حالیست که وزیر نیرو در حاشیه سفر هیئت دولت به لرستان و در مراسم افتتاح تصفیه خانه پلدختر پیرامون کمبود اعتبارت در بخش فاضلاب به خبرنگار مهر چنین گفت: مسئله فاضلاب سالها است مسکوت مانده که با توسعه شهرها و افزایش فاضلاب در صورت جمع آوری نامناسب منابع آب، سلامت و بهداشت جامعه را به مخاطره خواهد انداخت.

پرویز فتاح با بیان اینکه در دولت نهم به این امر توجه جدی تر شده است، تصریح کرد: در حال حاضر کار ساخت 90 تصفیه خانه فاضلاب در سراسر کشور در دست اجراست و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری حداقل 18 تصفیه خانه فاضلاب در سطح کشور تکمیل شود.

وی در خصوص روند کند ساخت تصفیه خانه های فاضلاب در کشور، یادآور شد: اعتبار تصفیه خانه ها اعتبار دولتی است و ما هنوز نتوانسته ایم بخش غیردولتی و خصوصی را وارد پروژه تصفیه خانه های فاضلاب کنیم.

وزیر نیرو با بیان اینکه تا چند سال پیش اهمیت پسآب های تصفیه خانه ها از سوی کشاورزان ناشناخته بود، ابراز امیدواری کرد: با فرهنگسازی درست بتوان تصفیه خانه های فاضلاب در کشور را خودکفا کرد.

با توجه به اظهارات وزیر نیرو به نظر می رسد دولت باید با حضور پررنگ تر در این عرصه و تخصیص اعتبارات ویژه به لرستان زمینه تسریع در پروژه های فاضلاب در این استان را فراهم کند.

و اما در دور دوم سفر هیئت دولت نیز بر این امر تاکید شد و با توجه به تصویب مصوبه افزایش و تقویت اعتبار تکمیل مرحله اول طرح فاضلاب شهر پلدختر و مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب شهر خرم آباد در سال 1388 همچنین تسریع در شروع علمیات اجرایی فاضلاب سایر شهرهای لرستان در جلسه هیئت دولت امیدواریم شاهد تسریع در اجرایی شدن این مصوبه به منظور ساماندهی شبکه فاضلاب این استان باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، ایجاد شبکه های مدرن فاضلاب در لرستان و ایجاد تصفیه خانه ها در این بخش ضرورتی است که با وجود اعتبارات موجود نمی توان افق چندان روشنی را برای اتمام پروژه های آن پیش بینی کرد.

با توجه به فعالیت ها و مطالعات خوبی که در چند سال اخیر برای احداث شبکه های مدرن و تصفیه خانه های فاضلاب توسط شرکت آب و فاضلاب لرستان صورت گرفته است ضروری است با تزریق به موقع اعتبارت این پروژه ها با سرعت بیشتری ادامه یابند.

پیش از این معاون فاضلاب شرکت آب و فاضلاب استان لرستان در گفتگو با مهر از کمبود اعتبارات در این بخش سخن گفته بود.

علیرضا کاکاوند با بیان اینکه در سال جاری 265 میلیارد ریال برای پروژه های بخش فاضلاب پیش بینی شده است، عنوان کرد: اجرای پروژه های شهرهای قدیم تامین اعتبار شده ولی برای ایجاد شبکه فاضلاب در شهرهای جدید اعتباری اختصاص نیافته است.

وی با بیان اینکه در کلیه شهرهای استان به جز شهرستان ازنا سیستم مدرن فاضلاب در دست اجرا است، افزود: در کل استان بیش از 27 درصد شبکه مدرن فاضلاب کار شده و اجرای بقیه این شبکه در گرو تامین اعتبار است.

این مسئول با بیان اینکه بالغ بر هزار و 800 میلیارد ریال برای ایجاد شبکه های مدرن فاضلاب در لرستان نیاز است، تاکید کرد: اگر این اعتبار تامین شود در قالب یک برنامه پنج ساله همه شبکه فاضلاب لرستان مدرن خواهد شد در غیر این صورت با وضعیت کنونی اعتبارات اجرای کار بیش از 20 سال به طول خواهد انجامید.

معاون فاضلاب شرکت آب و فاضلاب استان لرستان همچنین به وضعیت تصفیه خانه های فاضلاب در لرستان اشاره کرد و یادآور شد: در الیگودرز تصفیه خانه فاضلاب اجرا شده و در حال بهره برداری است.

وی با بیان اینکه تصفیه خانه فاضلاب خرم آباد در قالب چهار مدول در دست اجراست، افزود: مدول اول و دوم با تحت پوشش قرار دادن جمعیت 100 هزار نفر به پایان رسیده و مدول سوم دارای پیشرفت 90 درصدی است.

کاکاوند خاطرنشان کرد: عملیات احداث تصفیه خانه فاضلاب در شهرهای نورآباد، الشتر و ازنا نیز مطالعاتشان تمام شده و نیازمند تامین اعتبار هستند.

90 تصفیه خانه فاضلاب در کشور در دست اجراست

این در حالیست که وزیر نیرو در حاشیه سفر هیئت دولت به لرستان و در مراسم افتتاح تصفیه خانه پلدختر پیرامون کمبود اعتبارت در بخش فاضلاب به خبرنگار مهر چنین گفت: مسئله فاضلاب سالها است مسکوت مانده که با توسعه شهرها و افزایش فاضلاب در صورت جمع آوری نامناسب منابع آب، سلامت و بهداشت جامعه را به مخاطره خواهد انداخت.

پرویز فتاح با بیان اینکه در دولت نهم به این امر توجه جدی تر شده است، تصریح کرد: در حال حاضر کار ساخت 90 تصفیه خانه فاضلاب در سراسر کشور در دست اجراست و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری حداقل 18 تصفیه خانه فاضلاب در سطح کشور تکمیل شود.

وی در خصوص روند کند ساخت تصفیه خانه های فاضلاب در کشور، یادآور شد: اعتبار تصفیه خانه ها اعتبار دولتی است و ما هنوز نتوانسته ایم بخش غیردولتی و خصوصی را وارد پروژه تصفیه خانه های فاضلاب کنیم.

وزیر نیرو با بیان اینکه تا چند سال پیش اهمیت پسآب های تصفیه خانه ها از سوی کشاورزان ناشناخته بود، ابراز امیدواری کرد: با فرهنگسازی درست بتوان تصفیه خانه های فاضلاب در کشور را خودکفا کرد.

با توجه به اظهارات وزیر نیرو به نظر می رسد دولت باید با حضور پررنگ تر در این عرصه و تخصیص اعتبارات ویژه به لرستان زمینه تسریع در پروژه های فاضلاب در این استان را فراهم کند.

و اما در دور دوم سفر هیئت دولت نیز بر این امر تاکید شد و با توجه به تصویب مصوبه افزایش و تقویت اعتبار تکمیل مرحله اول طرح فاضلاب شهر پلدختر و مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب شهر خرم آباد در سال 1388 همچنین تسریع در شروع علمیات اجرایی فاضلاب سایر شهرهای لرستان در جلسه هیئت دولت امیدواریم شاهد تسریع در اجرایی شدن این مصوبه به منظور ساماندهی شبکه فاضلاب این استان باشیم.