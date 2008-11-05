به گزارش خبرنگار مهر در رشت، معاون سیاسی امنیتی استانداری گیلان در این نشست اشاعه فرهنگ کتابخوانی را نیازمند تلاش مستمر همه دستگاههای فرهنگی دانست و افزود: مسئولان فرهنگی باید بستر افزایش تعداد کتابخانه‌های عمومی را افزایش دهند تا اقشار مختلف به‌ ویژه جوانان به ‌کتاب دسترسی داشته باشند.

اکبر درزی اسلام همچنین با اشاره به تاثیرکتاب در ارتقاء فرهنگ و دانسته های قشرهای مختلف مردم بر ضرورت آسیب شناسی فرهنگ کتاب و کتابخوانی و ایجاد بسترهای مناسب برای دسترسی آسان جامعه به ویژه نسل جوان به تازه های کتاب تاکید کرد.

وی خاطر نشان کرد: تمامی دستگاههای اجرایی و فرهنگی باید در دو بخش سخت افزاری و نرم افزای فرهنگی مجازی کتاب همکاری کنند تا گامی موثر در این زمینه برداشته شود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گیلان نیز در این جلسه گفت: در حال حاضر 74 کتابخانه عمومی با 477 هزار و 986 جلد کتاب در 16 شهرستان استان فعالیت می کنند.

محمد احمدی پور ادامه داد: در شش ماهه اول سال 87 ، 449 هزار و 143 نفر به کتابخانه های استان مراجعه و از کتابهای مختلف علمی، فرهنگی، تاریخی و غیره استفاده کردند.





