غلامحسین طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این گردهمایی به منظور ارتقا کیفی اتحادیه های شرکتهای تعاونی تولیدی سراسر کشور توسط دفتر نظامهای بهره برداری معانت آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی مستقر در کرج برگزار می شود.

وی افزود: در این گردهمایی حدود 55 نفر از نمایندگان شرکتها از استانهای مختلف کشور حضور دارند.

این مسئول خاطرنشان کرد: همچنین در این گردهمایی کلیه اتحادیهای تعاونی تولید شهرستانی، استانی و ملی، مدیران و دست اندرکاران مرتبط با کار تعاونیها شرکت می کنند.

طباطبایی بیان داشت: در این گردهمایی سه کمیسیون فنی، اقتصادی و پشتیبانی طراحی شده است.

مدیر کل دفتر نظامهای بهره برداری معاونت آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: این گردهمایی 25 و 26 آذرماه جاری در معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی واقع در محمدشهر کرج برگزار می شود.