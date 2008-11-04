وزیر خارجه جیبوتی خواستار کمک ایران به حل مشکل کشورش با اریتره شد

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی در این دیدار با اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای حضور فعال در زمینه‌های مختلف در کشور جیبوتی گفت: سیاست نگاه به آفریقا به عنوان یکی از اولویت‌های سیاسی خارجی، ارتباط ایران با کشورهای غنی این قاره را ضروری کرده و حضور تعدادی از شرکت‌های خصوصی جمهوری اسلامی ایران در جیبوتی برای اجرای پروژه‌های پیمانکاری، فنی و مهندسی در همین راستا قابل ارزیابی است.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به ظرفیت‌های جیبوتی اظهار داشت: در حوزه‌های بنادر، شیلات، ترانزیت کالا، بهداشت و درمان، تجارت و انرژی می‌توانیم در جهت گسترش روابط حرکت نمائیم.

منوچهر متکی تصریح کرد: ایران آمادگی دارد مساعی خیرخواهانه خود را برای کمک به بهبود روابط جیبوتی و اریتره در پرتو مناسبات متین با این دو کشور به عمل آورد.

محمود علی یوسف، وزیر امور خارجه جیبوتی نیز با اشاره به اهمیت و نقش ایران در منطقه گفت: روابط ما با ایران بسیار عالی است و سفر من به تهران برای آشنایی نسبت به ظرفیت‌ها و زمینه‌های زیادی که جمهوری اسلامی ایران دارد، صورت گرفته و می‌تواند بستری برای گسترش و تعمیق مناسبات فی‌مابین باشد.

وزیر امور خارجه جیبوتی در این دیدار خواستار کمک ایران به حل مشکل بین اریتره و جیبوتی با توجه به مناسبات دوستانه با دو کشور گردید.