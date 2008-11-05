روند اجرای طرحهای ملی تربیت بدنی در آذربایجان غربی قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، محمد باقر داریانی شامگاه امروز در چهاردهمین جلسه شورای فنی استان در خوی با اعلام این خبر افزود: طرحهای ملی تربیت بدنی در استان که توسط شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور اجرا می شوند قابل قبول نبوده و باید تسریع یابند.

وی نبود مدیریت ثابت از سوی این شرکت در استان را از دلایل تاخیر طرحهای ورزشی عنوان کرد و بیان داشت: باید هرچه سریعتر روند اجرای طرحهای ملی تربیت بدنی در استان خاتمه یابند.

داریانی با اشاره به ساخت ورزشگاه پنج هزار نفری شهرستان خوی اظهار داشت: در صورت اجرای دلایل توجیهی موافق توسعه این طرح ورزشی از پنج هزار نفر به 15 هزار نفری هستیم.

وی در ادامه مهمترین طرح اجرایی این شهرستان را سد آق چای برشمرد و بیان داشت: با بهره برداری از این طرح 21هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان تحت پوشش قرار خواهد گرفت.

وی ظرفیت آب قابل تنظیم این سد را 180 میلی مترمکعب اعلام کرد و گفت: امسال برای شبکه آبیاری و ادامه این طرح 250 میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده شده است.

این مسئول با بیان اینکه هم اکنون 137 طرح عمرانی در این شهرستان در حال اجراست، افزود: اعتبارات عمرانی خوی در سال 84 بالغ بر 78میلیارد ریال بود که این میزان در چند سال اخیر به 540 میلیارد ریال افزایش یافته است که نشان دهنده توجه دولت نهم به عمران، توسعه و آبادانی است.

داریانی لزوم توجه به راههای روستایی در استان به خصوص شهرستان خوی را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: متوسط میزان آسفالت راههای روستایی در شهرستان خوی پایین تر از متوسط استانی که باید مورد توجه مسئولان این شهرستان قرار گیرد.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی در ادامه این نشست به توجه دولت در بخش توسعه اماکن مذهبی به خصوص مساجد و مصلاها اشاره و خاطرنشان کرد: در سه سال اخیر 60 میلیارد ریال به دو هزار و700 مسجد استان از سوی دولت کمک شده است.

وی پرداخت تسهیلات برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی به شهرستان خوی اشاره کرد وگفت: در بخش خشکسالی برای تامین آب شهرک ولی عصر اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال، در بخش آبفای روستایی 220 میلیون تومان و همچنین برای اجرای آبیاری تحت فشار در این شهرستان نیز اعتباری بالغ بر سه هزار و850 میلیون تومان اختصاص داده شده است.

داریانی روند اجرای طرح های عمران شهری در خوی را توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر این شهرستان مثبت ارزیابی کرد و بیان داشت: این اقدامات در حالی است که بودجه عمرانی شهرداری خوی امسال و سال گذشته از متوسط سرانه استانی پایین تر است.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر افزایش اعتبارات عمرانی شهرداری خوی تصریح کرد: متوسط سرانه عمران شهری در استان 96هزار تومان است در حالی که این میزان در خوی 55 هزار تومان است.

وی با بیان اینکه سال گذشته 60 درصد به بودجه شهرستان خوی در بخش عمران شهری از محل اعتبارات استانی، دولتی و تجمیع عوارض کمک کرده ایم، خاطرنشان کرد: در راستای گسترش فعالیت های عمران شهری این شهرستان 300 میلیون تومان به شهرداری خوی، 70 میلیون تومان به شهرداری فیرورق، 50 میلیون تومان به شهر داری قره ضیاءالدین و 60 میلیون تومان به بخش ایواوغلی این شهرستان کمک می شود.

وی در این نشست به ویژگیهای شهرستان خوی با توجه به قدمت این شهرستان اشاره کرد و اظهار داشت: این شهرستان با دارا بودن 5/12 درصد از جمعیت استان به عنوان یک ناحیه مهم در استان مطرح است که از نظر کاربری شهرستانهای چالدران وماکو را تحت پوشش قرار می دهد.

وی همجواری با کشور ترکیه و نقطه اتصال استان به اروپا، تبدیل شدن به فرمانداری ویژه را از دیگر ویژگیهای این شهرستان دانست و از تمامی نهادها و ادارات این شهرستان خواست جهت توسعه وآبادانی بیش از پیش این شهرستان تلاش کنند.